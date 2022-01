La prensa se hizo eco del óbito de Miguel Valcárcel glosando sus grandes méritos científicos. Hoy, quisiera sumarme a ese homenaje, pero desde la vertiente humana.

Pertenezco a la primera generación de alumnos que Miguel formó aquí en Córdoba hace ya más de cuarenta años y tengo la satisfacción de conservar todavía fresco mucho de lo que aprendí gracias a esas lecciones magistrales suyas. Me cabe el aún mayor honor de haber pertenecido a su gran legión de colaboradores, aunque fuera tan solo aportando un minúsculo grano de arena para que su trabajo tuviera la difusión internacional que merecía. Pero, si de algo puedo envanecerme, es de que me Miguel me otorgara el privilegio de su amistad, que por extensión me granjeó el afecto de su familia.

Por su dedicación en este tortuoso último tramo de su vida, su amantísima mujer y sus devotos hijos son dignos del agradecimiento de quienes hemos tenido la fortuna de conocer de cerca a este personaje cuya faceta humana ha rayado siempre a la misma altura que su talla científica.

Miguel: tu trabajo nos hizo a todos mejores y tu legado nos recordará siempre por qué.