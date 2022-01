El abogado cordobés Marcos Santiago Cortés escribe en este periódico sobre las mascarillas y entre otras cuestiones dice lo siguiente: «Pues estos que tanto critican a los gobiernos democráticos por una supuesta falta de democracia son los más intolerantes del mundo y son elementos infiltrados de ideologías extremas, que solo pretenden desestabilizarla». Muy fuerte, porque las opiniones son respetables aunque no se compartan, pero el insulto, no.

Mire usted, Señor Santiago; en España no hay democracia porque no hay separación de poderes y porque no es representativa del pueblo. ¿Se entera? El sistema político que padecemos es una partitocracia o régimen de partidos estatales que como toda oligarquía de poder, es corrupta por naturaleza propia. ¿Vale?

El político en España no representa al ciudadano sino a su partido, que es el que lo elige y lo impone en una lista cerrada y bloqueada. ¿Ok? Por lo tanto, yo por pensar y manifestarme así, no soy como usted dice, ningún «intolerante elemento infiltrado desestabilizador de ideología extremas». Simplemente, hablo de realidades, en base a lo más elemental de la ciencia política. ¡Infórmese, por favor; y respete a los demás! No es tan difícil, cuando se quiere.