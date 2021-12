Estos días se viene hablando mucho de la restauración del kiosco sito en el Bulevar del Gran Capitán esquina a D. Alonso de Aguilar, para destinarlo a punto turístico, lo cual me parece una gran idea. Al haber crecido junto a este enclave lo conocí en sus tiempos de actividad, que creo fue un estanco y posteriormente Administración de Lotería. Lo que cuento es pura anécdota, ya que días pasados yo comentaba en Facebook mis recuerdos sobre dicho kiosco y a un personaje de pequeña estatura que siempre se encontraba en los alrededores del mismo, y del cual nada volví a saber. Pero mira por dónde, pasado tanto tiempo, lo he localizado. El 23 de noviembre pasado, en el Diario CÓRDOBA y con motivo de la final del Córdoba CF en la Copa de la RFEF, aparece una foto del mismo trofeo, logrado por nuestro club en 1951, portado por su entrenador «Muñiz» y junto a él aparece nuestro hombre en cuestión. Quién me iba decir a mí que, pasados tantísimos años, iba a recordar de nuevo a tan peculiar y popular personaje.