Pasan y pasan los años y todo sigue igual, sin saber nada de lo que ocurrió, nada de lo que sentiste, ni de lo que sufriste, en ese día, el cuál no quiero ni siquiera recordar, pero por más que mi mente intenta olvidarlo, no lo consigue, puesto que está presente en su día a día .Fue un 28 de septiembre de 1992, en el que sonó el teléfono y ya no volvimos a saber nada mas de ti.

La única noticia que recibimos, fue 14 días después, que habían encontrado tu cuerpo, en un estado de descomposición muy avanzado,(perdona que escriba con tanta frialdad pero me lo sé de memoria), pero que nadie sabía absolutamente nada de lo ocurrido, como si todo se tratara de una serie de asesinatos como, sale en las series de televisión del tipo, mentes criminales o CSI.. En la que la policía encuentra un cadáver y no sabe qué hacer con él y gracias a eso, el asesino consigue librarse de todo, puesto que son incapaces de encontrar ni una sola pista de quien fue, todo el caso en si comienza a ser un caos total, de hecho en el primer capítulo de la serie ni siquiera saben de qué murió la joven, puesto que llegaron a decir que “Podría haber sido muerte natural”, 20años después dicen que fue brutalmente asesinada. La diferencia de la realidad con la serie es que en la serie siempre pillan al malo…

A estas alturas de mi vida sinceramente me da igual si alguien se puede sentir ofendido, por mis palabras, de rabia y dolor que pueda estar expresando en esta carta, pero solo me limito a decir tal y como fueron las cosas y como las vivimos la familia y la poca ayuda que tuvimos en su momento. No puedo pedir disculpas por algo que pienso y creo fehacientemente y es que el caso de mi hermana desde el principio no se llevó correctamente por los motivos que fueran, ahí no quiero entrar, pienso que son otras las personas que nos tendrían que pedir perdón por todo el dolor y el sufrimiento vivido durante estos 29 años y los que quedan…

El número de años que ya vayan pasando no importa, porque cada vez tenemos más claro, que no vamos a conseguir hacerle Justicia y que su asesino y cómplices no van a pagar por lo que hicieron, pero sí creo que tarde o temprano de una manera u otra todo se paga en esta vida, solo apelo, aunque sé que es demasiado tarde, a la conciencia de las personas que pudieran saber algo y que por miedo no se han atrevido nunca a hablar, que ahora es el momento de hacer, que una madre pueda mirar la foto de su hija con paz y sea capaz de quitarse toda la culpa que siente. Solo me queda suplicar, al corazón de esas personas y que sean capaces por unos segundos de ponerse en el dolor y la desesperación tan inmensa que lleva sufriendo esta familia y nos ayuden a darle algo de luz al caso.

Sinceramente de corazón digo, que a estas alturas de la vida, ya si el asesino va a la cárcel o no, me de igual, porque a ella no me la va a devolver nadie, pero por lo menos que tengan compasión y que podamos saber la verdad, el cómo y el porqué, ya que eso es lo que más nos quema por dentro, esa incertidumbre nos está matando y no nos deja vivir en paz.

Sole, quiero pedirte perdón, porque sé que este no es el tipo de cartas que estas acostumbrada que te escriba, pero la desesperación me puede y la ansiedad más todavía, no hay día que no me levante y me acueste, pensándote, sabes que siempre has sido una de mis principales fuerzas para seguir luchando en esta vida y siento que te he fallado, que no he podido cumplir mi promesa.

Ojalá cuando volvamos a estar juntas, puedas perdonarme y volver a reírnos juntas como siempre y seguir siendo confidentes, aunque tú nunca has dejado de ser mi confidente lo sabes todo de mí. Solo tú sabes lo que mi corazón siente.

Te quiero, Solete.

La vida sin ti cambió para siempre.