Hace pocos días leía en el Diario CÓRDOBA un curioso artículo de mi viejo amigo Antonio Moral Muñoz, el cual hacía alusión a regalar un ábaco a Pablo Casado. Hay varios conceptos de dicha palabra, pero el más sencillo creo que es «cualquier instrumento que sirva para efectuar manualmente cálculos aritméticos». Conozco a Antonio desde que éramos muy pequeños, así como a todos sus hermanos y siempre lo admiré por la brillantez en sus estudios e inquietudes políticas. Fue concejal del Ayuntamiento como candidato del CDS, actuando posteriormente como independiente. Llevas razón amigo Antonio, el Sr. Casado no cuenta con el caladero de votos de vascos y catalanes, ni que su oponente político, aun anunciando por activa y por pasiva que jamás pactaría con Bildu ni con separatistas y que no podría dormir con Pablo Iglesias en el Gobierno, incumpliese su palabra, engañando al electorado. En las últimas elecciones salió malparado el PP. pero no menos le ocurrió al PSOE. Espero que por lo menos este escrito sirva para aclarar a quienes no la conociesen, el significado de la palabra ábaco. Saludos, Antonio.