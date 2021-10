Te escribo porque hoy pensé en ti frente a la clínica de Ollerías. Estoy convencida que, como todas nosotras, tus vecinas, cuando te comprometes con algo has de ser un reloj. No conozco ninguna mujer que no lo sea, más aún cuando pone en prenda sus convicciones. Y no quiero decir que los hombres cuando se deciden no hagan lo mismo, digo que nuestro compromiso, el tuyo y el de todas nosotras, tus vecinas, tiene implícito un altísimo grado de precisión.

Supongo, porque somos mujeres que, antes de tu turno fuera de la clínica, has dejado desde la cama hecha hasta tus pendientes laborales resueltos. Como todas hemos aprendido, has apretado los minutos para llegar puntual a tu compromiso de estar y hacer: orar silenciosamente por aquellos a quienes consideras víctimas. Veo tu esfuerzo, tu precisión para llevar a cabo tu palabra. Sin embargo, te digo que todo ese trabajo es vacuo porque, en los principios del bien común, no logras lo que te propone: infringes la premisa de no dañar a nadie, no solo mera regla de contrato social, porque al señalarme, me ensucias y rompes la cadena de amar al prójimo. Das falso testimonio, al decirme que, si interrumpo mi embarazo, mi cuerpo tal, mi cuerpo cual. Te pregunto: ¿Te ha sucedido que alguien, alguna vez, ha querido controlar tu cuerpo, tu dinero, tu futuro? ¿Ha buscado hacerte sentir vergüenza y remordimientos por tomar una decisión?

Querida vecina, de mismo modo que tú tienes derecho a usar la calle, yo tengo el derecho a no ser violentada cuando quiero hacer uso del mío, más aún cuando se trata de una decisión propia y personal. Querida vecina, lo esperaba de otra gente, pero no de ti, justamente por eso: porque somos vecinas.