Menuda tiene liada la casta política con el CGPJ. Pues claro, cómo va a querer la casta un poder judicial independiente. Nunca jamás. A pesar de que todos los partidos del régimen del 78 hacen el paripé aparentando públicamente diversidad de opiniones, en el fondo todos quieren lo mismo: mantener la partidocracia existente. Y lo que no quiere la casta para nada es una democracia donde haya separación de poderes en origen y que el ciudadano elija en elecciones separadas a sus representantes en el legislativo, en el ejecutivo, y en el judicial. Eso sí sería una Democracia. Y ya me parto cuando la casta saca a relucir la Constitución que no es tal, porque no consagra la separación de poderes y porque fue antes lo constituido que lo constituyente. Eso que llaman Constitución lo que realmente consagra es el estado de partidos o partidocracia.