Falta información al consumidor, para explicar no solo los horarios de luz y sus precios de mercado libre, sino que también se puede negociar con las empresas eléctricas, distribuidoras y comercializadoras el precio de la luz en término fijo del coste de kilowatio. Por ejemplo, a un precio medio de 0,1500 euros o 0,1380 euros el Kw/hora, el precio medio del kilowatio en término fijo y también una rebaja del coste de la potencia.

No entendemos por qué los servicios públicos del Estado, de las comunidades autónomas o de la propia televisión, sea pública o privada, no dan esta información al consumidor y le comunican la diversidad de empresas existentes en un Registro Público con teléfono, así, entre otras, tienen ofertas las siguientes empresas que yo he investigado: Repsol, Esfera luz, Endesa, hidroeléctrica Edp, Hola luz, Luvon, Lucera, Iberdrola y muchas más.