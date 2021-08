Escribo estas líneas para expresar mi más profundo agradecimiento al cirujano que me operó, Dr. Cerezo, y a su equipo, al personal sanitario que me atendió en planta, a los sanitarios de la unidad del dolor, a las fisioterapeutas de respiratorio. Gracias por vuestro magnífico trato y buen hacer, nunca olvidaré mi estancia en el hospital, tanto por lo traumática cuando ingresé, como esperanzadora y positiva cuando me dieron de alta.

Todos... y todos los días, habéis hecho posible que mi ingreso en la 321-Ba me haya posibilitado ser testigo de un ir y venir de sapiencia, profesionalidad y humanidad.

Que Dios os bendiga.