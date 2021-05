Con los aficionados deseando festejos taurinos, por fin en Los Califas, con ganas de toros... jarro de agua fría, cabreo una vez más. Y por lo de siempre. Algunas figuras solo quieren «juampedros» ¿Por obviar el enfrentarse a un toro de casta brava de verdad? ¿Para justificarse con que la culpa es del toro, que no responde o se cae, aunque ellos lo intentan? Lo voy a decir muy claro: poca vergüenza.

Días antes en una corrida televisada por Canal Sur, había que ver como embestían, sin cansarse, los toros de la ganadería de Espartaco. Como los de otras ganaderías que no se quieren.

La corrupción, el mangoneo, en todas sus acepciones, están en todas partes y no «solo en la política». Y no le echemos la culpa de que la Fiesta decaiga, a los antitaurinos, animalistas, algunos partidos, etc. No. Acabará porque el público se sacudirá, simbólicamente, las zapatillas de la arena para no volver.