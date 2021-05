Mujer de 27 años embarazada de tres meses y su hijo de 7 años asesinados en Sa Pobla (Mallorca). Mujer de 48 años en Pola de Laviana (Asturias). Mujer de 42 años en Creixell (Tarragona). Mujer de 42 años en Corbera de Llobregat (Barcelona).

A las mujeres, a lo largo de la historia, nos han descuartizado por ocupar espacios no asignados (Hypatia de Alejandría 415 d. C); por brujas (la Beata Dolores 1781), nos han asesinado por el hecho de nacer mujer y no varón, nos han despojado de los espacios de poder, reinados y otros, por tomar la palabra (Clara Campoamor 1972). Nos han guillotinado por denunciar a través de la escritura las injusticias y no concesión de la plena ciudadanía (Olimpia de Gouge 1793). A las mujeres siguen mutilándonos sexualmente, casándonos siendo niñas con individuos que nos cuadruplican la edad o en plena senectud. En España por ley con 14 años se puede casar a una niña. A las mujeres se nos han arrebatado nuestros derechos fundamentales... ¡Mujeres y varones! siguen sometiéndonos para hacer de nosotras, el descanso del varón, siguen condenándonos a la pobreza y como causa de ella a la prostitución, a preñarnos para comprar a nuestras hijas e hijos, siguen condenándonos a convivir con maltratadores que de un día para otro han asesinado a nuestras hijas o hijos y a nosotras mismas nos queman a lo bonzo (Ana Orantes 1997). Hagamos frente común como cuando asesinan, secuestran o maltratan a colectivos que ejercen la política, el periodismo, su trabajo en el clero, en la policía o en cualquier otro.

Ante la indicada milenaria barbarie que se comete hacia las mujeres y las niñas, exclamo a todas las personas que dicen defender libertades y justicias, para no consentir leyes equívocas que arranquen el ser mujer, y lleven a cabo leyes punitivas para todo grupo humano o persona que vulnere los Derechos de las Mujeres que son Derechos Humanos.