Cada año se practican en España aproximadamente cien mil abortos. Son vidas humanas segadas en el seno materno. Dicen que el aborto libre y gratuito supone un gran progreso, propio de las sociedades avanzadas. No contamos con la opinión de quienes lo sufren más directamente, por desgracia. Si hubieran podido elegir habrían preferido leyes que le permitiesen nacer, aunque no fueran tan avanzadas; vivir, al menos, en una sociedad retrógrada que protegiese su derecho más elemental, la vida. Todos estamos muy preocupados por el drama del covid. Han fallecido ya ochenta mil, y subiendo. No los olvidamos. Pero, ¿quién se acuerda del holocausto silencioso, diario, de los seres humanos indefensos que son eliminados sin medicación ni escapatoria? Ojalá avancemos de verdad, y lleguemos a ser tan civilizados como los animales.