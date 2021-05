La reivindicación de Derechos Civiles de Rosa Park en EE UU es recordada periódicamente en los medios de comunicación, no obstante, se ignoran por falta de sentido crítico situaciones análogas en España donde se vulneran impunemente derechos fundamentales. Un ejemplo notorio y lamentable es lo ocurrido desde 2008, cuando se publicó en el BOE la declaración de la ONU de derechos de personas con discapacidad, lo que se aprovechó para un modelo mercantilista de servicios sociales y que no es criticado por la administración ni por la clase política. Este modelo consiste en externalizar servicios públicos muy sensibles con empresas que se definen como economía social o tercer sector con «solidaridad y sin ánimo de lucro» y que están «a medio camino entre el sector privado y el público». En realidad, ese medio camino no existe, o se es público o se es privado, y la prueba está en los defensores del pueblo del Estado y las autonomías que consideran a estas empresas privadas y ellos solo pueden supervisar empresas públicas. Cuando se definen sin ánimo de lucro es porque se constituyen en fundaciones, que no reparten dividendos, pero tienen privilegios fiscales y no pagan el IBI. Además, no es óbice que pertenezcan a corporaciones sanitarias, se vinculen a bancos o concurran a concursos de la administración pública.

Hay dos años significativos: 2015, se publicó un estudio donde se manifiesta que gran parte de la población sin hogar padece alguna patología psicológica, lo cual es susceptible de discapacidad en casos graves; y 2017, cuando la editorial Paidós publicó el ensayo ‘Aporofobia: un desafío para la democracia’. En la actualidad no existe ningún delito específico, expreso y taxativo en el Código Penal sobre la aporofobia activa, es decir, agredir o menospreciar, pero aún no se contempla civil ni penalmente la pasividad de la administración pública abandonando a personas discapacitadas en la indigencia con el coste de padecimientos y vidas humanas.