Se encuentran algunos presidentes autonómicos hiperventilados porque los tribunales de su región les tumban las propuestas sobre cierres perimetrales, movilidad o aforamiento para mantener a raya el coronavirus. Y se preguntan con aspavientos por qué en otras comunidades el fallo es favorable mientas en la suya no. Permitan señores presidentes que un logo-profano e ignoto en leyes, como lo soy yo, se lo explique: están ustedes llevando a salas supremas contenciosos que tienen que ver con leyes constitucionales. Pretenden que tribunales duchos en derecho civil y penal se pronuncien sobre asuntos que ni pueden ni deben -aunque algún tribunal lo hace y no debería- pronunciarse. Para solventar este asunto tienen dos opciones: legislar y dotar a los jueces de nuevas leyes para que tengan la potestad necesaria para poder pronunciarse al respecto. O, simplemente, ¿por qué no piden individualmente para su comunidad el estado de alarma?