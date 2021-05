El 15M de 2011 el pueblo se tiró a la calle, harto de la estafa política del corrupto régimen del 78. Se gritaron consignas como las siguientes, que eran verdades como puños: «No nos representan», «PSOE y PP la misma mierda es», «Juventud sin futuro», «Lo llaman democracia y no lo es», «Que se vayan», «No tenemos pan para tanto chorizo», «Nietos en paro, abuelos trabajando», «Nuestros sueños no caben en vuestras urnas», «No falta dinero, sobran ladrones», «No es una crisis, es el sistema» , «Error de sistema. Reinicie, por favor», «¿Dónde está la izquierda? Al fondo a la derecha», «Esto no es cuestión de izquierdas contra derechas, es una cuestión de los de abajo contra los de arriba»...

Pues bien, después llegaron los de Podemos y haciendo suyas esas consignas que inmediatamente traicionaron, se convirtieron ellos en lo peor de la casta política que antes criticaban. La realidad al día de hoy es que dichas consignas se han quedado muy pequeñas, porque la situación política y social de España ha empeorado. Estamos peor que ayer y mejor que mañana. Esa es nuestra situación. ¿Hasta cuándo?