Lo vengo escuchando desde que comenzó el proceso, y ya he podido comprobarlo personalmente, así que deseo felicitar a la Consejería de Salud y a todos los profesionales sanitarios por la buena organización de las campañas de vacunación contra el coronavirus.

Al menos, lo que yo conozco, que es Córdoba, lo que me contaron personas mayores de 80 años y lo que yo he vivido. Nos quejamos, con razón, de muchos errores, pero somos poco generosos a la hora de valorar los logros de las instituciones, y por eso me gustaría que se hicieran eco de esta felicitación mía. Bien organizados, bien atendidos y ¡bien inmunizados! Ojalá siga este ritmo y podamos dejar pronto atrás esta pesadilla del covid-19.