Como cordobeses sabemos de lo importante que es tener un espacio natural tan vinculado a la ciudad como es nuestra sierra y del papel que juega para la calidad de vida de todos y mucho más en estos tiempos de pandemia, pero sin duda eso no parece traducirse en un plan de gestión y conservación como ya desde hace treinta años propusimos al Ayuntamiento en un Pleno donde se aprobó por unanimidad pedir a la Junta de Andalucía su declaración como Parque Natural, se guardó en el cajón y no se quiso saber más. Durante más de cuatro legislaturas nuestro Ayuntamiento lleva aparcando el Plan Especial de la Sierra de Córdoba, en el 2016 el gobierno de entonces anunciaba que recuperaría el este proyecto once años después de su inicio, el Plan Especial de la Sierra de Córdoba, un ambicioso documento que plantea el diagnóstico de sus 30.000 hectáreas y actuaciones concretas para la puesta en valor de este patrimonio natural. El Plan, que hunde sus raíces en el mandato de IU en 2005, fue aprobado inicialmente en 2011 para después ser «metido en un cajón». Al principio de esta legislatura también el actual equipo de gobierno se apresuró a hacerse la foto con el catedrático José Roldan director del equipo de redacción del plan para anunciar que lo pondrían de nuevo en marcha. Este es fundamental y necesario para garantizar la conservación del pulmón de Córdoba.

Cada año el Día de Andalucía desde hace ya 25 años colectivos y ciudadanos hemos venido celebrando este día con labores de plantación y limpieza de los arroyos Molino y Bejarano y revindicando su protección. Muchas familias han venido participando en esta actividad y muchos árboles de los plantados y apadrinados hoy de nuevo están recuperando el bosque de ribera diezmado por la grafiosis. Este año por primera vez desde hace un cuarto de siglo no hicimos esta actividad, más si quiero hacer esta proclama de que es urgente un Plan Especial de la Sierra de Córdoba y garantizar este tesoro del que somos poseedores y que hemos heredado de nuestros antepasados para dejarlo como mínimo igual que lo tomamo... Es la responsabilidad de todos y todas y si no tenemos raíces como pueblo perderemos nuestras señas de identidad. Nuestra Naturaleza... Nuestra Cultura... Nuestra formas de Vida... Nuestra Historia y lo que somos.

Lo cierto y vedad es que cada día que pasa la situación de nuestra joya presenta problemáticas más serias de perdida de riqueza y biodiversidad y esperemos no tener que a ver como perdemos este paraíso tan cercano y unido a nuestra historia y cultura. «No se puede amar lo que no se conoce».