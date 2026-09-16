Testigo del tiempo

Hay circunstancias en la vida que, aunque pudieran parecer solo negativas, luego vienen aspectos que te acercan a una especie de sabiduría distinta que te permite ver la historia desde arriba. Si te ha pasado algo parecido, aunque en un principio creas que estás a punto de volverte ‘chalao’, te pido paciencia; porque luego pudieras estar más cuerdo que nunca. Y más aún si eres libre de escribir en una pequeña columna tan humilde como provinciana. Y ya digo que me refiero a la historia. A la historia de mi tiempo en la que me dieron gato por liebre o incluso liebre por gato: existe un país en la Tierra que va de salvador del mundo, pero que de salvador no tiene nada. Empezamos por la Segunda Guerra Mundial; nadie hoy se atrevería a decir que Hitler era buena persona porque la realidad es que primero fue en patriota exacerbado y luego un sanguinario asesino. Esto nadie lo duda porque está más claro que el agua limpia. Pero hay otro país y otros personajes que, vuelvo a repetir, han pasado a la historia como salvadores pero que muy al contrario fueron unos subyugadores asesinos. Porque un salvador salva, pero no mata gratuitamente como hicieron en el bombardeo de Dresde o con la mismísima bomba atómica; en ambos hechos la muerte de civiles tuvo que ser más terrorífica que el mismísimo infierno. Y desde entonces sigue igual; la guerra de Irak y la de Libia no fue lo que nos vendieron, sino un crimen colectivo, no por la democracia, sino por el poder es decir maquillando la dictatura de democracia; quisieron engañarnos con la legitimidad de estas invasiones sin hacernos ver que la religión musulmana es incompatible con la democracia y que, por tanto, ni Sadam ni Gadafi eran nada del otro mundo en su tierra. Y los mataron para hacerse con el petróleo previa guerra financiada por ellos mismos para que pareciera una «primavera árabe» (me cago en ‘tó’). Que más prueba que en los Tribunales de Nuremberg condenaron a la horca a muchos nazis, pero no a Von Brahum, científico que ideó los primeros cohetes para matar civiles de las ciudades aliadas. Pero no solo no lo procesaron, sino que se lo llevaron a su país como persona honorable para que trabajara para ellos pagándole lo que no hay en lo escritos. Creo que hoy estamos en las mismas y todo aquel que vaya en contra de sus intereses harán lo que tengan que hacer para expulsarlo del poder. Por eso sé que a Pedro Sánchez le quedan dos telediarios. A propósito, ojalá también este hombre sea el que dice ser y no un engaño más de la historia.

*Abogado