Señales vitales

Las democracias no suelen morir entre clarines ni bajo las orugas de los tanques. Antes aprenden a pudrirse con modales. Conservan las urnas, los discursos mientras una humedad paciente comienza a trepar por las paredes. Una excepción que se vuelve costumbre, un juez que molesta porque no obedece al relato, una institución que confunde lealtad con servidumbre, un pacto conocido cuando ya ha rendido sus frutos. La casa sigue en pie, pero empieza a oler a cerrado.

España atraviesa un momento en el que convendría tomarle el pulso a la democracia sin convertir el termómetro en garrote. Tenemos un Gobierno sostenido por una aritmética parlamentaria menguante, una oposición que anuncia el Apocalipsis con regularidad parroquial, casos de corrupción que dejan sobre las instituciones un poso turbio y partidos decisivos que aspiran a modificar de raíz el orden constitucional. Nada de eso significa que España haya dejado de ser una democracia. Significa que debemos comportarnos como ciudadanos y no como feligreses de siglas.

Votar no basta. También importa que los jueces puedan incomodar, que la prensa pueda husmear, que las instituciones conserven el decoro de no agradecer favores y que las reglas nos parezcan justas incluso cuando perjudican a los nuestros. Ahí empieza la verdadera educación democrática: en recordar que gobernar no equivale a poseer.

Nuestra Constitución permite que existan partidos que quieren cambiarla. Y hace bien. Una democracia fuerte no necesita perseguir herejías políticas; necesita exigir caminos. Se puede querer otra organización territorial, otra jefatura del Estado o una nueva Constitución. Lo que no debería admitirse es que aquello que exige entrar por la puerta solemne de una reforma pretenda deslizarse por la gatera de una investidura.

El problema no es con quién pacta un Gobierno, sino qué puede entregar para seguir sentado. La legitimidad de los votos no vuelve disponible todo aquello sobre lo que se vota. Una mayoría circunstancial no debería convertir en mercancía de negociación lo que la Constitución reserva a mayorías reforzadas, nuevas elecciones o referéndum.

Al terminar la Convención de Filadelfia de 1787, preguntaron a Benjamin Franklin qué habían alumbrado. «Una república, si sois capaces de conservarla», respondió. Seguimos sin encontrar mejor advertencia. Nos sobran cordones sanitarios contra el adversario y nos faltan cortafuegos contra nosotros mismos: detectamos el abuso con precisión cuando lo comete el contrario y le encontramos matices cuando lo practica nuestro bando.

Quizá por eso las democracias empiezan a perderse antes de que alguien asalte un Parlamento: cuando el ciudadano deja de preguntarse si algo es justo y se limita a preguntar quién lo ha hecho.

Votar es ejercer la democracia. Desconfiar también de los nuestros es conservarla.

*Mediador y escritor