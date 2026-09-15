Menopausia: cuestión de clase

Dos millones de dólares al año para retrasar la menopausia. Es lo que invierte una mujer, Kate Tolo, para prolongar la fertilidad y ralentizar esta etapa. Su pareja, Bryan Johnson, es un magnate de los estudios de longevidad. Observó que casi todos los análisis se centran en hombres y decidió apostar por esta vía. Sabemos que la investigación médica ha ignorado a las mujeres hasta ahora, con investigaciones sobre menopausia realizadas incluso con datos de hombres. Pero tampoco celebremos esta noticia como un logro.

Primero, porque retrasar la menopausia, ¿para qué? ¿No es un proceso natural? ¿La intención es mejorar nuestra salud? ¿O es que nuestros cuerpos permanezcan jóvenes y fértiles más tiempo? Y es que este estudio nace en Silicon Valley y su fin no es ayudar a todas. Solo a las que tengan dinero. El objetivo: vender suplementos.

A partir de aquí, dos temas. Uno. Imagino a las españolas en menopausia que leen esta noticia pensando… «tanto dinero para otras y yo sin tratamiento». Y es que sus terapias hormonales se han convertido en uno de los medicamentos más desabastecidos en España. Uno de ellos, además, subió su precio un 77% desde abril. Para la disfunción eréctil, viagras y estos temas no ha habido problemas. Pero muchas de ellas han estado todo el verano con el calorazo, los sofocos y sin dormir. Y el problema sigue aún. Pero esta es la demostración de que la ciencia y el sistema siguen sin tomarnos en serio.

Y segundo tema. A la misma vez se está generando una brecha de desigualdad en la menopausia de aúpa. Todos los días vemos en redes sociales soluciones para esta etapa que no están al alcance de todas: ejercicios de fuerza, dietas hiperproteicas, suplementos… Y, aparte, tratamientos hormonales a los que no todas acceden ante la falta de buenos diagnósticos o la falta de tiempo para ellas. Al final, cansadas de dar vueltas, si tienen dinero o van a la ginecóloga privada con larga lista de espera esperando el milagro; o empiezan a comprar suplementos sin criterio médico, como parche urgente para el insomnio o al sofoco, o se abandonan. La menopausia no es una enfermedad, pero sí afecta a la calidad de vida. Y si esos síntomas no se tratan a tiempo, sí puede generar problemas de salud graves, desde falta de músculo a osteoporosis. Un estudio en Inglaterra, con dos millones de mujeres de 40 a 60 años, encontró que la prescripción de la terapia hormonal era del 24,2% en las más favorecidas frente a 10,9% en las más desfavorecidas.

Mientras unos juegan a ser inmortales en sus laboratorios privados y vender, millones de mujeres libran una batalla diaria por conseguir un simple parche o spray de estradiol en la farmacia de su barrio. Retrasar la menopausia no es un avance feminista ni una democratización de la ciencia. Es jugar más con nuestra salud. El problema no es que alguien tenga dos millones para investigar cómo envejecer mejor. El problema es que millones de mujeres no tienen los recursos para conseguir la atención y el cuidado que necesitan.

*Profesora de la UOC y periodista.