El dilema del cordón sanitario

Durante décadas la estrategia del cordón sanitario frente a la ultraderecha fue aceptada como dogma por la corriente central de la política europea, anclada en el núcleo democraciacristiana-socialdemocracia. Fueron años de relativa coherencia, en la Europa medio-partida por el Muro de Berlín. El escenario ha cambiado mucho. Los viejos partidos a la derecha de la derecha han acaparado el voto antiinmigración y hoy amenazan la hegemonía del centroderecha clásico, mientras que la socialdemocracia no sabe si imitar la radicalización del Partido Demócrata en Norteamérica o abogar por un mayor control de la inmigración, como Dinamarca.

En Alemania, el liderazgo de Merz queda muy debilitado por las elecciones en el land de Sajonia-Anhalt -dos millones de habitantes, con el legado nefasto del comunismo-, dada la victoria sin mayoría absoluta del partido AfD, de génesis antiinmigración, en un desplazamiento electoral equiparable -con variantes nacionales- al de Farage en el Reino Unido, Meloni en Italia, Le Pen en Francia, Vox en España y otros tantos, como se constata en la composición del Parlamento Europeo. El crecimiento de Alternativa para Alemania responde a un desbordamiento inmigratorio. Si Angela Merkel está en el olvido fue por la entrada de un millón de sirios huyendo de la guerra civil, en agosto de 2015, y desde entonces su partido ha ido perdiendo votos.

Con los resultados de Sajonia-Anhalt vuelve al debate político lo que ya lleva tiempo en la calle. ¿Fue acertado el cordón sanitario concebido para apartar del sistema a la ultraderecha? En Italia, Meloni ya es un ejemplo de cómo el centroderecha es absorbido por su flanco derecho. El caso de España difiere: Vox avanza, pero el PP -según las encuestas- sería el socio mayor en un hipotético gobierno de coalición. A diferencia, el Partido Conservador británico ya va por detrás del partido antiBrexit y antiinmigración de Farage.

En Francia, fue el socialista Mitterrand quien favoreció a Jean-Marie Le Pen para perjudicar electoralmente al centroderecha, como Pedro Sánchez ha dado margen a Vox para debilitar al PP. Posteriormente, el cordón sanitario se aplicó al sistema de doble vuelta, logrando que en la segunda vuelta los partidos acordasen eliminar a los candidatos de la derecha radical. Fue ostentoso en las presidenciales de 2002: en la primera vuelta, Le Pen tuvo más votos que Chirac, y en la segunda el cordón sanitario dio la presidencia de la República a Chirac.

La Unión Europea lleva un tiempo planteando un mayor control en una política migratoria concertada. Eso es lento, aunque reforzar la agencia Frontex sea un buen dato. El debate que haga la CDU será decisivo. El historiador Andreas Rödder considera que la estrategia de cordón sanitario favorece a la AfD y que construir mayorías en el Bundestag sería más eficaz que aplicar boicots absolutos. O pactos con líneas rojas o competir directamente con la AfD porque, a la larga, excluir del sistema a los votantes de la derecha radical los radicaliza más y no deja de ser un déficit de representatividad.

*Escritor y periodista