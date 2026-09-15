El alma dormida

Este verano ha sido particularmente doloroso para quien les escribe, pues en tres meses y un día, como si se tratase de una condena carcelaria, he sufrido la pérdida de mi padre y de mi madre. Entre otras tantísimas cosas, a ellos les debo el amor a la lectura, acrecentada por la suscripción a este diario, tan dilatada en la memoria como las noches en los que le echaba de comer a los camellos de sus Majestades de Oriente.

El duelo invoca a Jorge Manrique, y en esta apelación a que el seso se avive, surge ese verso vindicado por la melancolía y, de forma reiterada, por la educación: cualquier tiempo pasado fue mejor. La veteranía es propensa a mirar con desdén los nuevos planes de estudio; la jactancia de los licenciados frente a los egresados, o ese torpe Rubicón que para algunos fue el Plan Bolonia. Pero cual si se tratase de la traslación de la pirámide de Heinrich, el problema está en la base, en esos zarandeos de leyes educativas sometidas a los narcisismos de las alternancias políticas, que intentan asentar su legado político en reformas efímeramente definitivas.

Los demoledores resultados del último informe PISA le dan la razón a Manrique. La bajada de los indicadores en matemáticas, ciencias y comprensión lectora arrojan unas gráficas tan escalofriantes como un crack bursátil. Ni se libra la jactancia elitista del nacionalismo, con pésimos resultados en el País Vasco, o esa exclusión de tahúr de Cataluña por intentar librarse de un severo tirón de orejas. Ni siquiera vale ese retroceso cosmogónico, que también afecta a los países que suelen encabezar este ranking, como es el caso de Japón, Corea, Estonia o Irlanda. Ni tampoco es excusa la generalización del consuelo de tontos, con esa sorpresiva posición de Israel por detrás de nosotros; o superar a Noruega en matemáticas y ciencias, quebrando el mito escandinavo. Y Argentina, tan henchida de forofismo, también se apunta a las fosas abisales.

No falta quien critica los informes PISA ahondando su postureo auditor, propicio a las rasgaduras y a los réditos políticos. Incluso este vituperado presentismo tendría razones para defenderse, pues los avances tecnológicos dejarían ojipláticos a pretéritas generaciones, con la dudosa barrera de la Ilustración, pues remontándonos más atrás correríamos el riesgo de acabar en la hoguera por manejar un móvil o encender un televisor. Pero la curva de Gauss comienza a descender vertiginosamente, precisamente cuando nos hemos dedicado a adorar al dios de los pulgares y la inteligencia artificial se ha propuesto suplantarnos en el panel de Prometeo, con ese riesgo de destruir a sus creadores; la venganza poética contra nosotros, patéticos diosecillos de barro.

La curiosidad está en el ADN de esta especie, al igual que la tecnología es su apéndice. Desaprendimos el fuego frotando una vara sobre la yesca porque desvelamos la electricidad. Rezongamos con el cálculo manual de las raíces cuadradas por el salvífico papel de las hojas de cálculo. Pero hemos engordado una sociedad entregada a la desidia de las pantallas táctiles, donde el esfuerzo, la memoria y el amor por la lectura se convierten en un esnobismo que te aleja de la tribu. Mal camino llevamos si Chat GPT ha sustituido a Elena Francis como consultorio sentimental.

Nada de movimientos retrógrados, pero las ecuaciones y las declinaciones encienden el espíritu crítico y el desarrollo de la personalidad, frente a la jactanciosa estulticia de no haber leído un libro en su vida que predican algunos de esos diosecillos del evangelio de Android. Leer también es vivir, y así lo seguiré haciendo por la memoria de mis padres.

*Licenciado en Derecho, graduado en Ciencias Ambientales y escritor.