Entre el rearme y la paz

Las llamadas a rearmar Europa se siguen oyendo en muchas cámaras representativas. Partidos políticos, sectores empresariales y parte de la opinión pública coinciden en la incertidumbre del momento y la necesidad de protegerse. Dicho así, seguramente, el eslogan sumaría incluso más apoyos: proteger aquello querido, aquello necesario, aquello indispensable... lo propio, lo escogido. Cuidar, asegurar, son palabras que evocan un instinto animal con el que podemos empatizar. Sin embargo, la llamada a simplemente rearmar Europa parte de un análisis incorrecto y busca con ello una solución ineficiente.

El análisis imperante empieza en un escenario internacional volátil, convulso e inestable. Las normas nunca han sido igual de, o ni siquiera, obligatorias para todos, y los países se han dotado de unas reglas que no tienen quien las ejecute, así que acaban siendo de cumplimiento voluntario.

Europa está bajo riesgo o amenaza, es cierto. Los vecinos del este y todos aquellos que vivieron el yugo soviético o el ruso antes, se encargan de recordarnos a los de este lado del continente que el miedo es real y las posibilidades de que ocurra, también. Sin querer desdeñar el sentir de esa parte de Europa, la realidad es que los datos apuntan más a ataques a la soberanía que al territorio de la Unión. ¿Posible? Sí. ¿Probable? Menos.

Así, no se trata de temer una invasión rusa de toda la UE, pero sí de bloquear el comportamiento abusivo y conflictivo con potenciales consecuencias graves. Desde este lado de la Unión, el riesgo o amenaza no es solo ruso, y tampoco es físico. Es más probable sufrir ciberataques, problemas de suministro energético, caídas del comercio internacional o crisis políticas internas. Ante eso, ¿de qué servirían los arsenales de armamento de última gama recién adquiridos? La respuesta es que serían disuasorios y es cierto. Para persuadir hay que generar miedo a una reacción defensiva, pero no es una decisión ni dicotómica ni absoluta. Hay que plantear debates reales e informados: ¿qué proporción de los presupuestos estamos dispuestos a dedicar? ¿ Y en perjuicio de qué? Si el objetivo es la disuasión, el coste de estas nuevas capacidades no puede asumirlo el presupuesto de políticas de cooperación al desarrollo o construcción de paz, como ocurre ahora en varios países de la UE. Apostar aún más por la diplomacia, los vínculos recíprocos de confianza y la dependencia equilibrada es tan necesario como adquirir autonomía defensiva. La disuasión implica que, en principio, no se tiene pensado tener que actuar realmente. Es decir, la idea no es ir a la guerra sino amenazar que, en caso de haberla, Europa estaría preparada. Si no hay intención de entrar en guerras de forma directa, y se ha visto en la guerra en Ucrania que no la hay, entonces las nuevas capacidades militares deben ser medidas, pensadas y limitadas y el objetivo es ganar autonomía respecto a Estados Unidos.

Por otro lado, si las amenazas reales (aquellas con más probabilidad de ocurrir, no las más posibles) son híbridas, y lo son, nuestros esfuerzos deben centrarse en lo que está en juego: las infraestructuras críticas, el suministro energético y una economía lo más independiente posible. Todo esfuerzo en invertir, sofisticar y mejorar la capacidad energética, las carreteras, los sistemas eléctricos, las telecomunicaciones, las vías ferroviarias, los aeropuertos o los hospitales y las escuelas, es acertado. Sin embargo, hay otros elementos a menudo infravalorados que son también vitales para la resistencia de nuestro modelo de vida: la cohesión social, la reducción de la polarización y de las desigualdades económicas, la protección de la democracia, de la oposición y de la disidencia legítima, la pluralidad y la resolución de problemas por vías pacíficas son, ante todo, los valores de lo que Europa quería ser. Vender el rearme como oportunidad económica llamándolo industria dual puede convencer a muchos, pero no deja de ser sumarse a un movimiento que ya corre rápido, en un intento de seguir contentando a los de siempre: Estados Unidos y las élites empresariales nacionales europeas, pero es un salto adelante lleno de vacíos, no una estrategia bien diseñada.

*Profesora asociada de la UB