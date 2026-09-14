Oigo de nuevo el sonido de las ruedecillas repiqueteando en las baldosas de la acera al saltar las hendiduras que separan unos cuadritos -pastillas o botones les llaman en lenguaje técnico- de otros. Son los escolares. Muchos llevan las mochilas a la espalda, pero muchos también, cada vez más, las llevan en carritos, que son los que producen el repiqueteo. Se distinguen perfectamente del emitido por las maletas de los turistas, más grave y pesado. Además, los primeros van unidos a las voces de los niños y niñas y a la de sus acompañantes dando instrucciones: ¡No te bajes de la acera! ¡Pégate a la pared! ¡De dos en dos! ¡No le sueltes la mano!... Escenas familiares que indican el final del verano -no del calor- y el inicio del curso. El primer día de clase.

La manera de transportar los libros y, no sólo los libros, los estuches, las meriendas, el paquetito de pañuelos... ha ido cambiando. Mis abuelas llevaban el cabás, una especie de baulillo con asa; luego vinieron las carteras -de cuero y, más tarde, de plástico- con solapa y cierre metálico; en mis tiempos de instituto se puso de moda llevar los libros en la mano, por lo que era bastante frecuente que se nos perdiesen los bolígrafos que enganchábamos en los cuadernos. Al mismo tiempo, servía de pretexto para que amigos y cortejadores se ofreciesen a llevarlos, con lo cual se aseguraban el privilegio de acompañarnos. Luego vinieron las carteras de asa larga que nos poníamos en bandolera. Y por último, las mochilas. Actualmente las mochilas han ganado por goleada y ya grandes y pequeños las usamos para todo.

El material escolar ha evolucionado a la par e incluso más. Todo tiene atractivo y color, pero hay que aprender a colocarlo y ordenarlo. El orden. Si conseguimos ordenar el pupitre, conseguiremos ordenar la cabeza. El orden cronológico en los trabajos que van a la carpeta: probablemente lo más funcional para una criatura de seis años sea que el último trabajo quede encima, aunque esta práctica, habitual en muchos archivos, vaya en contra del criterio contrario, recomendado por el catedrático de Archivística José Ramón Cruz Mundet. Ordenar la carpeta no es una frivolidad. Como no lo es la colocación del pupitre y la del antebrazo descansando sobre él para coger el lápiz correctamente y trazar las letras con pulcritud, respetando sus direcciones y enlaces. Es el primer día de clase y todo huele a nuevo. Y es posible que el profesor -la profesora- para comenzar utilice la famosa fórmula: «Hoy todos tenéis sobresaliente; así que sólo se trata de trabajar todos los días para mantenerlo...» Mi nieto Javier comienza primero de primaria.

*Académica