Paso a paso, comunidad a comunidad

Si bien todos estamos de acuerdo en que en cuestión de hitos nuestra generación va a llevarse una mención de honor en todos los libros de historia; hoy me atrevo, si me lo permiten, a anexar otro a nuestra particular cuenta de acontecimientos.

El mal infantojunivel de nuestra era es sin duda alguna el bullying, siendo que en nuestro país, y según los datos arrojados por la Fundación ANAR, aproximadamente un 12,3% del alumnado sufre algún tipo de abuso en las aulas.

No son pocos los casos de los que hemos sido testigos a través de portales de noticias, prensa o redes sociales. Nombres propios se han rubricado en esquelas redactadas a jóvenes que no han encontrado otra salida más que acabar con su vida para poner fin a una situación que se extiende a través de las pantallas del ordenador o el teléfono móvil.

Ante un acoso continuado la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha situado pionera adoptando medidas endurecidas a través de la aprobación de un decreto de mejora del funcionamiento del sistema educativo.

Se contempla como disposición principal el cambio de centro del perpetrador del acoso, esto es, la expulsión permanente de la persona o personas que perpetren conductas, en palabras de organizaciones sindicales, como «maltrato psicológico, verbal o físico de forma reiterada a lo largo del tiempo».

Si bien este proceso requerirá del cumplimiento de una serie de requisitos, tales como la existencia de una denuncia previa, apertura de expediente, testimonios de alumnos implicados, alegaciones correspondientes y demás pasos legislativos, no cabe duda de que Andalucía ha dado un paso al frente en lo que a protección del menor se refiere.

Quizá, en lugar de enumerar a aquellos menores que se quitaron la vida por indefensión, o fallos del sistema; estos sean garantes de cambio, rayos de realidad que nos lleven por fin a entender cuánto nos queda, a nosotros que ya estamos fuera de las instituciones educativas, por aprender.

*Escritora