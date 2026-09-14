La terraza está casi vacía, así que elijo una mesa bajo los árboles, sobre el chino cordobés, en la plaza de San Nicolás. A un lado, el edificio Auriga, antigua casa de los Heredia, de ventanas altas, contraventanas de madera, balcones y rejas: merece la pena recrearse; al otro lado, en otra mesa, un señor se limita a estar quieto y en silencio, lo que lo convierte en un elemento sospechoso, contracultural. De pronto, aparece Arjona, que se sienta a mi lado y me anuncia la noticia del mes. Le pregunto esperando una broma de vuelta, pero no miente: se cumplen cien años del nacimiento de John Coltrane.

El músico de Carolina del Norte murió a los cuarenta, edad a la que pocos cordobeses pueden comprarse una vivienda; sin embargo, él tuvo tiempo de sobra para formar parte del olimpo del jazz. De toda su obra, para los paseos mañaneros, Arjona prefiere el álbum Giant Steps, publicado después de haber trabajado con Miles Davis o Thelonious Monk, después de haber superado su adicción a la heroína, cuando decidió emprender su propio camino; se trata de un disco vertiginoso, eléctrico, cuyo ritmo lanza a mi amigo a la calle como un galgo desatado. Para el aperitivo, opta por Kind of Blue, que se grabó el mismo año que el anterior pero con el que nada tiene que ver; es un disco más acogedor y pausado, que puede combinarse con un oloroso y unas nueces sin mandarte directo al sofá del salón. Por último, para la noche, para convertir su casa en un club de jazz, elige la obra maestra de Trane, su ofrenda a Dios, a su propio dios compasivo: A Love Supreme; después de pasar semanas encerrado en su cueva, entregándose a la composición hasta el delirio, se acercó a su mujer y le dijo: «Lo he conseguido», y no mintió. Logró su objetivo: contrarrestar las fuerzas oscuras que afean el mundo. Coltrane cumple un siglo este mes, y es un notición, claro.

Después de esta avalancha de entusiasmo, Arjona me pregunta a mí, que todavía me estoy recuperando del fin de semana. Celebré la despedida de soltero que le debía a un amigo, ya casado. Nos fuimos de tabernas y terminamos en la Fuenseca, donde cada noche es una novela al estilo Kerouac, pura improvisación, puro jazz. Hablamos de Escobar, Bambino o Hitler; asentimos ante los destellos de virtuosismo flamenco como sabios de cartón; hasta conocimos a unos colombianos y a un estudiante alemán; en definitiva, tuvimos la certeza de no estar desperdiciando nuestro tiempo. Al día siguiente, me escondí en mi cueva, pero no compuse nada, me limité a sobrevivir. Se acabó el verano, toca improvisar.

*Escritor