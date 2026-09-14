El ‘gaslight’ político

El anglicismo gaslight o gaslighting, cuya equivalencia en español incorporó la RAE a su diccionario en 2014 bajo la locución «hacer luz de gas», describe el acto de manipular y controlar psicológicamente a otros, tras una prolongada labor de descrédito de sus percepciones y recuerdos, con la finalidad de hacerles dudar de sí mismos y cuestionar su propia cordura. Ambas palabras se utilizan con el mismo sentido en este artículo.

El origen de este término se remonta a Patrick Hamilton, quien lo introdujo en su obra de teatro titulada Gas Light (luz de gas), ambientada en la época victoriana cuando las lámparas y farolas se iluminaban con gas. Fue estrenada en el Richmond Theatre de Londres en 1938 y adaptada al celuloide británico dos años después, en 1940, bajo la dirección de Thorold Dickinson. Posteriormente, la obra triunfó en Broadway con el título de Angel Street. Sin embargo, la máxima popularidad del relato llegó cuando la productora Metro-Goldwyn-Mayer compró los derechos para rodar la famosa versión de 1944, dirigida por George Cukor y protagonizada por Charles Boyer, Joseph Cotten e Ingrid Bergman, quien recibió un Óscar por su magistral interpretación. En España, este hito del cine gótico se tituló Luz que agoniza.

El argumento de la historia gira en torno a cómo un marido abusa psicológicamente de su esposa, anímicamente frágil, generando, entre otras artimañas, extraños ruidos y el parpadeo de las luces de gas de la casa, hechos que él negaba repetidamente cuando ella se quejaba, causándole una angustia insoportable hasta el punto de hacerle creer que estaba perdiendo la cordura. Su intención era ingresarla en un sanatorio y quedarse con la herencia millonaria de su tía, una diva de la ópera a la cual había asesinado.

La repercusión de la película en el público fue inusitada al verse reflejado en ella, en especial el colectivo femenino. De manera informal, comenzó a utilizarse la expresión gaslighting o gaslight para referirse a aquella situación en que alguien abusaba psicológicamente de otra persona, erosionando su autoconfianza epistémica, para lograr con fines espurios su control absoluto.

Posteriormente, el término fue adoptado en 1969 por los psiquiatras británicos Russell Barton y J. A. Whitehead en un artículo titulado The Gas-Light Phenomenon (El fenómeno Luz de Gas). Su objetivo era desenmascarar a aquellas personas que manipulaban intencionadamente el sentido de la realidad de un familiar para forzar de manera injustificada su internamiento en un hospital psiquiátrico

En 1988, Gass y Nichols, en su ensayo Gaslighting: A Marital Syndrome, consideraban este procedimiento como un comportamiento extendido entre los maridos adúlteros para ocultar sus infidelidades, así como entre los terapeutas varones con sus pacientes femeninas al etiquetarlas gratuitamente de inseguras, celosas o masoquistas; un claro precedente de lo que, tres décadas más tarde, se visibilizó en el ámbito sanitario en una editorial de la Mayo Clinic Proceedeing bajo el concepto de gaslighting médico.

Pero la difusión universal de esta expresión y su significado se debe a la psicóloga Robin Stern, que publica en el 2007 su best seller de autoayuda The Gaslight Effect, que lo define como una forma de maltrato psicológico sutil, diseñado por un ejecutor gaslighter para socavar los cimientos de la verdad y la realidad de su víctima, convenciéndola de la falsedad de sus recuerdos y percepciones hasta crearle dudas de su juicio y raciocinio, sometiéndose a la voluntad del manipulador. Con frecuencia, estos perfiles presentan rasgos o diagnósticos asociados al trastorno de personalidad narcisista o al trastorno antisocial (psicopatía).

Con el auge de la cultura de la salud mental en redes sociales y la Therapy speak (uso de palabras de terapia en la vida cotidiana), el vocablo gaslighting ha despertado un interés insólito recientemente, llegando a ser la palabra más buscada en el diccionario Merriam-Webster (obra de referencia lingüística estadounidense) en el año 2022.

Hoy en día, este fenómeno ha trascendido las fronteras de la relación interpersonal, haciéndose ostensible en todos los escenarios en los que hay un desequilibrio de poder, a saber, el profesional, el cultural, el político y el institucional.

Es especialmente preocupante este comportamiento maquiavélico en el ámbito político por los nefastos efectos que pueden tener en el bienestar de una nación entera.

Conceptuamos el gaslighting político como una estrategia de persuasión coercitiva masiva en la que los gobiernos y/o sus líderes distorsionan o niegan la realidad, inventan falsos relatos y reescriben la historia reciente (eufemismo adaptativo o ajuste pragmático). Asimismo, trasladan o proyectan sus culpas a sus opositores, exhiben falsa indignación y una narrativa de victimismo, cuestionan el equilibrio psicológico de sus críticos deslegitimándolos, y promueven campañas de desinformación inundando la sociedad de datos discordantes y teorías conspirativas. Todo esto con la finalidad de confundir y agotar al ciudadano para que desista de investigar la verdad y, de esta manera, dependa exclusivamente del discurso oficial del poder, lo cual es apoyado por una base fidelizada que valida la palabra del líder por encima de los hechos observables.

Como ha advertido el influyente lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky, el poder ya no necesita ocultar información; para tergiversarla basta con inundarla, saturarla y sembrar múltiples versiones que compitan entre sí hasta debilitar nuestra confianza en los hechos o hasta hacernos caer en la apatía política.

La creación de una unanimidad ficticia aísla al ciudadano reflexivo, haciéndole creer que su opinión es minoritaria o anómala, diluyendo así su personalidad. A los líderes de opinión o ingenieros sociales les interesa potenciar la unidad de pensamiento colectiva, al ser esta más fácil de manejar. Gustave Le Bon, en su obra de 1895 Psychologie des foules (Psicología de las masas), afirmaba que cuando un individuo se integra en una «mente de grupo», su capacidad de razonamiento crítico disminuye y es sustituida por mecanismos primitivos e inconscientes (donde predominan los impulsos, se activan hábitos, las emociones se contagian y se anula el juicio).

Las redes sociales han multiplicado los actores capaces de deformar acontecimientos y sensibilidades. Son instrumentos construidos para amplificar emociones y simplificar sentidos. Basta con un video editado con inteligencia artificial o un relato adulterado para activar emociones rápidas. Cuando estamos intoxicados de noticias, elegimos heurísticos sencillos antes que análisis complejos.

Las plataformas digitales están diseñadas para privilegiar aquello que provoca indignación, miedo, euforia o sospecha. En ese entorno, lo que se repite, aunque sea contradictorio o impreciso, termina volviéndose familiar; y lo familiar, en la mente humana, suele percibirse como verdadero.

El gaslighting político prospera en este ecosistema técnico sofisticado con la finalidad de distorsionar y enturbiar el entorno digital para que el ciudadano no logre distinguir lo que es real de lo falseado. Las tácticas utilizadas en este sentido son, entre otras: la inundación por bots coordinados (programas informáticos diseñados para realizar tareas automáticas y repetitivas en internet), el astroturfing (manipulación que crea la ilusión de un apoyo popular espontáneo), las fake news, los deepfakes y los cheapfakes (videos, audios o imágenes modificadas o elaboradas para simular de forma aparentemente real a personas diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron), la creación de perfiles falsos, la fabricación de memes e infografías apócrifas, y el uso de algoritmos que generan indignación para mantener al usuario conectado inyectándole apologías interesadas, dividiendo a la población para conducirlos a una extrema polarización.

En resumen, el gaslighting político conduce inexorablemente a la destrucción de un pasado común y de los valores compartidos que unen a una sociedad. Genera descrédito en las instituciones y los medios de comunicación independientes, crea realidades paralelas sobre un mismo problema y colapsa el debate democrático al desplazar los argumentos hacia las identidades (la discusión ya no trata sobre lo que se dice, sino sobre quién lo dice y a qué tendencia pertenece) y las evidencias hacia el estado emocional de la persona o de su colectivo. Constituye un problema social significativo y, a menudo, duradero.

Donald Trump es considerado por analistas y psicólogos como el máximo exponente del gaslighting político. Su estrategia comunicativa no busca simplemente convencer, sino quebrar la confianza del público en las fuentes tradicionales de información para convertirse él en la única fuente de verdad aceptable. No obstante, salvando las distancias, todos conocemos a otros gaslighters más cercanos, que no le van a la zaga en pericia manipuladora.

Defendernos de esta lacra no es sencillo, pero, al menos, hemos de intentarlo consultando fuentes diferentes de información, contrastando los datos oficiales y asesorándonos en agencias independientes; apoyando la alfabetización mediática, fijando y manteniendo registros de hechos y cifras verificables; fomentando el debate colectivo y, finalmente, promoviendo proyectos comunitarios, culturales o deportivos que unan a las personas de diferentes talantes bajo un objetivo común (empatía civil).

Finalmente, las plataformas de verificación, como Google Fact Check Tools, ayudan a rastrear el origen de las afirmaciones falseadas, y los repositorios históricos, como la Wayback Machine Internet Archive, evitan que los gobiernos borren el registro digital de sus contradicciones pasadas.