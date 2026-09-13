La palabrería

Esta tarde me fui de compras con mi madre. Dos mujeres libres yendo a donde les daba la gana y gastando su propio dinero sin dar explicaciones a nadie. ¡Qué privilegio! Y sí, me gusta recordarme que es un privilegio porque hasta hace cinco años las mujeres afganas podían hacerlo y ahora, aunque ya no sean noticia, aunque todos sigamos con nuestra vida, ellas siguen escondidas bajo un burka, silenciadas en un arresto domiciliario y olvidadas por esas potencias que hablan de derechos humanos. Debe ser que las mujeres afganas ni son dignas de esos derechos ni son consideradas humanas. No hay tarde de compras que no finalice con una merienda. De repente, una vez sentadas a una mesa, me quedé en silencio mirando a la nada. Mi madre dice que lo hago desde niña. De pronto me voy al país de los interrogantes y donde hay dudas también hay miedo y preocupación y desconcierto. Entre trozo y trozo de tarta de manzana y sorbo y sorbo de café le conté a mi madre que en Alemania, concretamente en Alta Sajonia, el partido ultraderechista AfD ocupó el primer lugar de unas elecciones clave. Le dije que aunque el partido no había conseguido mayoría absoluta para gobernar en solitario, sí que tuvo unos resultados que no se habían visto desde la caída del nazismo. Ella no dijo nada porque sabía que mi relato no había terminado, ya que aún no había vuelto del país de los interrogantes. Además, le conté que en Italia existe un partido denominado Futuro Nazionale, cuyo programa propone eliminar el delito de feminicidio, que el aborto no sea un derecho, que la píldora del día después no se pueda recetar y que los inmigrantes y los homosexuales regresen al olvido. Entonces volví y ella habló. Y me relató que cuando empezó a conocer a mi padre no pasó ni media hora a solas con él durante los cinco años que duró el noviazgo porque siempre tenía que salir alguien de la familia con ellos. «Así no había forma de ver de qué pata cojeaba, mi hija, menos mal que tu padre era un buen hombre, porque sé de otras mujeres que se llevaron la sorpresa después de casadas. Machistas, maltratadores y otras cosas. Y no podías quejarte porque nos enseñaron a aguantar». El «otras cosas» lo dejó así, suspendido en el aire, y yo no quise indagar en lo que quizá ella no quisiera recordar. Luego me narró la historia de una conocida suya que se quedó embarazada de un novio con el que se iba a casar, pero el cabrón se mandó a mudar cuando se enteró de la noticia y entonces la conocida fue a abortar a vete tú a saber dónde y en qué condiciones. A los dos días murió desangrada. También compartió conmigo la importancia del decoro, del saber estar, de lo que se suponía que era ser una buena mujer y una mujer de su casa y de que valía más que no te cogieran en boca. Luego me habló de su madre y de la madre de su madre y suspiró. Un suspiro. Un tsunami emocional capaz de lanzar por el aire el toldo de la cafetería. Le pregunté por sus sueños. Me dijo que no tenía. Le dije que no me iba a sentir mal por saber que tuvo otras aspiraciones más allá de ser esposa y madre. Ella sonrió y con esa media luna dibujada en el rostro me confesó que le hubiese gustado ser enfermera y cantante -doy fe de que mi madre tiene un don en la voz- y viajar y conocer mundo y puntualizó «Y tú viaja, mi hija, y vive y estudia y gana dinero y, y, y…». Con cada conjunción copulativa que mi madre usaba para enlazar una frase con otra sentí su ansiedad, su anhelo, el miedo a que su hija… «¡Ay, es que prefiero no pensarlo!», susurró. De vuelta a su casa, en el coche, volvió a tomar la palabra: «Mi hija, tú que tienes palabrería, mira a ver, tú no te calles. No pueden ver normal la vida que tuvimos nosotras, miren a ver». Esta vez fui yo la que hice un amago de media luna en la cara que se pareció más bien a una parálisis facial. «Ya…», alcancé a decir. Al regresar a mi casa, feliz por la tarde que pasé con mi madre, pero rara porque soy consciente de que no son buenos tiempos, me senté a escribir con la vaga esperanza de que esta palabrería sirva para algo.

*Escritora