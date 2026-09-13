Sucede el primer día de clase. Es como si el estómago se te encogiera y un hueco implacable estuviera donde antes estaban las vacaciones, los días sin hacer nada, el sol y las caricias de mamá al anochecer cuando no hay trabajo ni colegio al día siguiente. Pero de repente todo eso se esfuma y sabes que mañana comienzan las clases de nuevo y algo extraño te invade porque inevitablemente van a volver las mismas rutinas y los mismos chicos y las mismas chicas, esos y esas que se portan mal contigo que tienes un carácter débil, según te dice la abuela. Y no eres guapo y a veces tartamudeas porque tienes miedo y aunque podrías sacar sobresaliente en todas las materias haces casi por suspender, para que al menos esa no sea una razón más para que te insulten y te golpeen de una manera que ellos consideran suave y que a ti te duele en el alma y más allá: en un lugar invisible para los otros y que a ti se te pega al cuerpo y no te deja respirar.

A veces piensas que preferirías estar muerto, pero eso no se lo dices a nadie porque nadie lo quiere escuchar y entiendes que es mejor así y que antes hubo otros niños y que después habrá más y que solo hay que resistir, como dice la canción. Y te imaginas como ese junco que se dobla pero siempre sigue en pie, pero tú eres débil, como repite una y otra vez la abuela y constata papá, y hoy tienes miedo porque ellos habrán crecido más y más y tú sigues delgado y sin brillo, eres como un cuaderno gastado.

Mamá te despierta y te arrulla y te dice que empieza un nuevo curso y que será fantástico porque has crecido y cada año eres más hermoso y tú piensas que mamá quiere ser buena, pero tú ahora no necesitas una mamá buena, sino una mamá valiente y mamá no es valiente. Obedeces resignado y en silencio, te vistes resignado y en silencio, no desayunas porque tienes ganas de vomitar y no escuchas nada porque quieres que todo pase rápido y rápido llegue la hora de entrar de nuevo en casa y cerrar la puerta tras tus pasos silenciosos. Papá te da un golpe en el hombre: «¿Cómo está mi hombretón?». Y tú sonríes, y el gesto se dibuja en tu rostro hasta que sales de casa y los ves y corres en dirección contraria, lejos del colegio, de casa, de tu vida y te abandonas en una calle que no es de nadie y en la que nadie te conoce. Vomitas y te quedas ahí como esperando un milagro que no va a suceder. Tienes que ir al colegio, te repites una y otra vez, tienes que ir y sin saber por qué tus pies avanzan hacia esa cárcel sin barrotes donde todo es oscuridad y dolor.

*Periodista y escritora