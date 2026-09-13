En mi Agenda de recuerdos encendidos figuran nombres y frases, textos bellísimos y mensajes fulgurantes. Cuando se alza el telón de un nuevo curso escolar, académico, pastoral, siempre me viene a la memoria el nombre de un gran sacerdote y escritor, Jesús Urteaga, que tantas y tan hermosas páginas nos dejó en sus libros publicados y en sus cartas como fundador y director de la revista familiar Mundo Cristiano, ya desaparecida. En estas fechas, Urteaga condensaba sus sentimientos más intimistas y personales, con estas palabras: «¡Ahora comienzo! A pesar de todo, comienzo. A pesar de que me he defraudado a mí mismo, comienzo. A pesar de que, a veces, me puedo sentir solo, comienzo. Comenzar y recomenzar es la clave del éxito». Las palabras de este sacerdote que tanto influyó con su famoso lema, -«Siempre alegres para hacer felices a los demás»-, en sus programas televisivos, entrañan, sin duda, ese deseo de superarse cada curso que comienza, de crecer por dentro en cada etapa de nuestra vida. El papa León XIV lo plasmó espléndidamente en una de sus frases durante su visita a España, en el encuentro íntimo y prácticamente personal que mantuvo con los internos del Centro Brians 1: «Dios te ama como eres, ¡pero te sueña mejor!». Ese «Ahora comienzo» tiene sus mejore armas en el amor, la constancia y la voluntad. Justamente, el pasaje evangélico de este domingo nos habla de uno de los temas más difíciles de afrontar en el cristianismo, el del perdón, que no niega la ofensa sufrida, pero reconoce que el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, es más grande que el mal que comete. Jesús lo hace con la parábola de un rey generoso que se compadece de su criado y le perdona una deuda enorme, diez mil talentos. Ese mismo hombre tiene, a su vez un deudor, un criado como él, que le debe cien dinares, es decir, mucho menos, con el que se comporta de un modo despiadado, haciendo que lo encierren en la cárcel. Su comportamiento incoherente es como el nuestro cuando negamos el perdón a nuestros hermanos, mientras que el rey de la parábola representa a Dios, que nos ama con tanta misericordia, que nos acepta y nos perdona una y otra vez. Jesús ha querido recoger en el Padrenuestro la misma enseñanza de esta parábola. Ha puesto en relación directa el perdón que pedimos a Dios con el perdón que debemos conceder a nuestros hermanos: «Perdona nuestra ofensas, como tambien nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Perdonar no es fácil, pero el rencor nos daña y nos pasa factura. Pero hay que entender bien el pensamiento de Jesús: Perdonar no significa ignorar las injusticias cometidas, ni aceptarlas de manera pasiva o indiferente. Al contrario, si uno perdona es precisamente para destruir, de alguna manera, la «espiral del mal», y para ayudar al otro a rehabilitarse y actuar de manera diferente en el futuro. En la dinámica del perdón hay un esfuerzo por superar el mal con el bien. El rechazo del perdón es un grito que, como creyentes, no podemos suscribir nunca, porque, en definitiva es un rechazo de la fraternidad querida por Aquel que nos perdona todos.

Mañana, en el calendario litúrgico, una de las grandes fiestas conmemoradas en muchos de nuestros pueblos: La Exaltación de la Santa Cruz. La santidad de la Cruz es reconocida por la Iglesia desde el Concilio de Nicea, año 325, coincidiendo con su descubrimiento en Jerusalén por la emperatriz santa Elena, madre del emperador Constantino. Exaltar significa elevar algo a una gran dignidad, realzar el mérito, avivar un sentimiento de pasión. En la capilla del Encuentro del CES de Salamanca hay un crucificado sin cruz. Lo que se exalta en esta fiesta, nunca podrían ser dos maderos que se atraviesan perpendicularmente, sin más: quien apasiona es Aquel que murió en la cruz por amor. La Cruz alude al Crucificado, que es el Resucitado, y el Resucitado sana, anima, salva, libera, da vida. En Hinojosa del Duque, celebraremos un solemne quinario al Santo Cristo de la Injurias, en su ermita que fue construida en el año 1734, ante la imagen de Castillo Lastrucci, que tengo el honor de presidir. A la entrada, este susurro de Cristo a cuantos le visitan: «Aquí escucharé tus plegarias».

*Sacerdote y periodista