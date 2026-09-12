Aprender es un proceso complicado. Existen muchos factores, distintos en cada persona más o menos ventajosamente, que confluyen en un momento común inevitable: estar solo, el tiempo necesario, frente a lo que tiene que aprenderse, hasta que se aprende. El momento es más fácil si se han tenido buenos maestros; si se tienen medios y capacidad, si se tienen ganas, si la mesa es cómoda, si no hay ruido. Pero hay que sentarse y clavar los codos. Los estudiantes hacen lo que se les pide, y el informe PISA concluye que el sistema está mal, porque pide mal. Cuando se seleccionan los alumnos-como ha hecho inválidamente Cataluña- la nota sube rápidamente. En España vivimos en la ficción de que hasta lo que se nos cae a pedazos es mejor que en otros sitios, y el resultado escuece, porque no hay más cera que la que arde. Sí, podría solucionarse con dinero. Hace más falta en educación que en otros sitios. Se solucionaría más con profesores libres, bien tratados y que no tuvieran que intervenir en las aulas como un instituto armado. Eso pasa por reconocer su autoridad, que no es una invocación al mandato, sino a presumir que el profesor sabe lo que hace y no es un enemigo al que cazar en disidencias o desacuerdos. Ojalá permitiéramos a los profesores la mitad de la exigencia que aplaudimos mal ejercida en la maraña de gurús con cursillos, jurados televisivos y comentaristas varios, que parecen ser los que de verdad por fin enseñan, tras soportar años de inútiles profesores. Ojalá comprendiéramos que sí sirve la educación, más que nada, en cada curso, año y nivel, especialmente lo que parece que no sirve. Para ser libres y entender.

*Académico