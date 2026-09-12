Ser humano y mujer, ni más ni menos

Durante los felices años veinte la Bolsa de Wall Street subía de manera incontenible. Muy por encima del valor de los activos que respaldaban. Los banqueros salían a los parques y ofrecían a los mendigos que dormían en los bancos de la intemperie un préstamo para comprar acciones. «Yo no tengo dinero», aducía sorprendido el pobre. «No se preocupe», contestaba el banquero, «cuando usted no pueda pagar, las acciones valdrán mucho más de lo que deba».

Aquellos préstamos se empaquetaban. Se les ponía un lacito. Se les llamaba «activos financieros». Y se vendían a otras entidades financieras o fondos.

El 24 de octubre de 1929, jueves negro, millones de acciones se pusieron a la venta sin demanda alguna. La liturgia que venía sustentándose en una ficción, petó. El martes negro de la semana siguiente acabó de rematar el espanto mundial.

Tres años más tarde Adolf Hitler era nombrado gentilmente canciller por la torpe derecha alemana con la esperanza de que así se desbravaría. Sería el principio del fin de la ya débil democracia alemana. Los efectos demoledores, globales y en cascada, de la Gran Depresión, causada por el crack del 29, se habían cebado cruelmente sobre las clases medias y trabajadoras de Alemania y otros muchos países de Europa dispuestas a seguir a ciegas al primer señor con bigote que les prometiera redimirlas de tan terrible situación.

En los primeros años del siglo XXI, las viviendas subían de precio de manera incontenible. Los banqueros salían a los parques y ofrecían a los mendigos de la intemperie préstamos para comprar una vivienda, y un piquito para amueblarla. «Yo no tengo dinero», «No se preocupe»…

En agosto de 2007 aquellos activos financieros con lazo, llamados esta vez «subprimes», petaron ante los innumerables impagos de créditos. Y con ellos, todos los bancos que habían sido invitados al festín.

Unos años más tarde los partidos ultras empezaron a experimentar una pujanza jamás conocida en la vieja Europa. Los efectos demoledores de la llamada ahora Gran Recesión, causada por la crisis de las subprimes, se cebaron con las clases medias y trabajadoras. Su capacidad adquisitiva retrocedió irreversiblemente y no se ha recuperado. El precio de la vivienda en la actualidad, por si faltaba algo, añade una desoladora pasarela por donde se produce la transferencia de los restos de las rentas salariales, especialmente de los jóvenes, hacia el capital «casero».

La incapacidad de los partidos democráticos, y especialmente socialdemócratas, para dar respuesta a este drama está haciendo que las sociedades se encanallen, que se pase del voto tradicional de la ideología al voto desatado de la indignación.

El resultado es demoledor.

Hoy el partido más parecido al viejo Hitler acaba de arrasar en un land de Alemania. Y amenaza en Francia, Inglaterra, Bélgica, Austria, Eslovaquia. Y ya está gobernando en países nórdicos de tan entrañable tradición socialdemócrata. Y en Hungría. Y en Polonia. Y en Italia.

La vieja Europa ve cómo el régimen establecido tras 1945, el modelo de convivencia, el sistema de gobernanza democrática, el estado de bienestar, la coexistencia pacífica, todo aquello que tanto costó construir amenaza con desvanecerse ante el avance sostenido de la cultura ultra.

Y pareciera que asistiera a este macabro funeral con impotencia, con cierta perplejidad, huérfana de estrategias, con un temor indisimulado que trae turbios recuerdos de hace un siglo.

Todo ello ante una ofensiva que tiene una autoría compleja y aparentemente difusa. Rusia arremetiendo en sus límites occidentales. Israel agitando de manera febril el Próximo Oriente. Estados Unidos con el indescriptible Trump en el papel central que oscila entre interesado impulsor y memo impulsado. Y todos ellos, al servicio de la ideología ultra y de su estrategia de avance.

En este escenario España y su gobierno socialdemócrata son un caso singular. Un incómodo respondón. Una excepción irritante. Quizás, un faro que pudiera iluminar un camino a la resistencia.

Y, como tal, fue advertida. Incluso amenazada.

Y entonces ocurre Ceuta. Desde Marruecos. Un estado pillastre e interesado perteneciente al bloque amenazante. Con rastros nada disimulados de estrategias en redes estrechamente emparentadas con el bloque. No es creíble que el evento se produjera con el desconocimiento de Marruecos. Y no es creíble que el evento ocurriera al margen del bloque que lo pertrecha.

Y como seña de identidad, el evento de Ceuta resume en sí mismo el núcleo de los horrores del mensaje ultra. La defensa a ultranza de la identidad nacional. El patriotismo. La maldición de la migración. Los más duramente afectados por los ajustes han comprado la mercancía de que son los migrantes la causa de sus males.

Se inyecta en el país díscolo el mal contra el que se dice luchar para, así, poder denostar al gobierno que ha sido sorprendido. Y procurando que la difícil resolución del problema se dilate en el tiempo, oponiendo las trabas y retardos convenientes para facilitar que el gobierno se cueza en su propia salsa.

España pasa, de esta forma, de ser el país que aporta una nueva vía de tratamiento al migrante, a ser el ejemplo de la eclosión de maldades que su concurrencia acarrea.

Una diabólica trampa. Una trampa en la que el gobierno ha caído.

Y no podía caer. Aquella España, que en los estertores de la dictadura soñó con Europa como una quimera inalcanzable de progreso y libertades. Aquella España se había convertido ahora en la esperanza de la vieja Europa. Había contenido el avance del mundo ultra que crecía aquí mucho más lentamente que en el resto del mundo civilizado.

Su gestión de la crisis ha constituido un inmenso error. O una imperdonable torpeza. Justo al borde de los minutos de la prórroga, el gobierno de España ha contraído una enorme responsabilidad, quizás haber frustrado la vía a la contención del imperio del mal. n

Quién sabe por qué, tal vez se deba a que ando buscando aún un título para la novela que empecé un año atrás y a la que dedico el tiempo que le robo a lo demás, el trabajo, la casa, la pareja, la familia, las amistades, la salud, el descanso, la vida. Una, pronombre indefinido referido a mi condición de mujer, escribe lo que quiere, pero sobre todo cuando puede.

El caso es que estos últimos días he estado leyendo, con esa entrega tranquila, sosegada, sin prisas ni distracciones, que solo permite la poesía, a Ida Vitale, que a sus 102 años -en noviembre cumplirá uno más, si las diosas quieren- sigue haciendo honor a su primer apellido, del término latino vitalis, «vital», «perteneciente a la vida» o «que tiene vida».

Titular un libro es difícil y unos versos pueden ser la tabla de salvación a la que agarrarse en mitad de la tormenta en la que a veces se convierte la escritura. De momento, no he dado con ninguno que me convenza, pero me he reencontrado con un poema de Vitale que descubrí en 2019, cuando le concedieron el Premio Cervantes, en el que expresa la Fortuna -así se titula- de «haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día» y termina con una hermosa conclusión, «Ser humano y mujer, ni más ni menos».

Al cerrar el poemario que lo contiene, Trema, publicado por Pre-Textos en 2005 y prácticamente descatalogado, hay un par de ejemplares disponibles en las librerías Finestres y Nollegiu, en Barcelona, me acuerdo de Liliana Rivera Garza, que el 16 de julio de 1990, a los 20 años, mientras estudiaba arquitectura en la universidad, fue víctima de un feminicidio en su departamento de Ciudad de México a manos de su exnovio Ángel González Ramos.

Tres décadas después de aquel crimen que quedó impune, como el 92% de los que se cometen contra las mujeres en México -el feminicidio fue incorporado al Código Penal del país que preside Claudia Sheinbaum en 2012; la ley contra la violencia de género se aprobó en España a finales de 2004- la hermana de Liliana, la escritora Cristina Rivera Garza, pudo poner en palabras el dolor acumulado.

El resultado fue un libro deslumbrante, desgarrador y luminoso, El invencible verano de Liliana, Premio Pulitzer en 2024, según palabras de su autora, «una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz que careció, como nosotros mismos, como todos los demás, del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza a tantas relaciones patriarcales».

La ausencia de lenguaje nos condena. Es una de las poéticas reflexiones de Rivera Garza, llevadas al teatro en forma de emocionante monólogo protagonizado por Cecilia Suárez -es admirable y asombrosa su interpretación dando voz a todos los personajes del relato- que tuve el privilegio de ver la semana pasada en su reposición, con entradas agotadas a diario, en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid. Aquel libro, que pronto será un documental, era para «celebrar» el «paso por la tierra» de Liliana Rivera Garza, que fue «ser humano y mujer, ni más ni menos».

*Licenciado en Historia