Dónde estabas el 11-S

Cada vez que veo cómo el segundo avión se estrella contra el World Trade Center vuelvo a estar en la Residencia de Estudiantes, ante el televisor pequeño que cada uno tenemos en nuestra habitación, y el humo sobre el cielo parece que se extiende en las pantallas para entrar en nosotros, saliendo por las contraventanas y cayendo mansamente sobre la Colina de los Chopos. Son dos mundos que chocan: estoy con mis amigos David Mayor y Martín Rodríguez-Gaona y todavía no sabemos interpretar lo que ocurre. Es demasiado pronto y nosotros somos demasiado jóvenes: yo tengo solamente veinticinco años. Hasta hace un momento hemos estado hablando sobre cómo nos ha ido la mañana de escritura, antes de bajar al bar a tomar una caña que nos hemos ganado, porque estamos becados por el Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes de Lorca, Dalí y Buñuel, ese enigma sin fin que escribió Agustín Sánchez Vidal, para escribir nuestros libros o lo que sea. Llega mientras Juan Manuel Artero, que ya entonces empieza a perfilar su poesía secreta y ha dejado de tocar el piano. Sus notas flotan en el pasillo, parece que se expanden y se acercan también a la ventana, desde ese piano que hace varios meses hemos subido a pulso, por las escaleras, entre cuatro. En ese momento, creo que ninguno de nosotros sabe lo que nos reservan los veinticinco años siguientes y ni siquiera nos atrevemos a imaginarlo, pero sabemos que la historia acaba de rasgarse, que se ha partido en dos para que tiemble la vida y la forma de contarla debajo de nosotros, de nuestros pies que bajan desorientados hasta la cafetería, mientras nos acodamos en la barra. Martín además ha vivido en Nueva York y tiene el gesto desencajado, porque sus días y noches aparecen ahí y una parte se ha roto. Yo bajo después porque he llamado a mi amigo Juan Manuel González, que trabaja en Nueva York y el día anterior ha tenido una reunión en las Torres Gemelas. Tarda un poco, pero lo escucho: justo acaba de aterrizar en Madrid. De repente todo se resume en eso: la fortuna de una voz que todavía contesta por teléfono.

Si en España la felicidad de los años noventa acaba con el secuestro y asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco por ETA, en el mundo termina con el 11-S. Se pierde la inocencia y se gana profundidad de campo histórica. Cada víctima de entonces y después tiene padre y madre, hijos e hijas, hermanos y amigos. Cada víctima es una tragedia en bomba de racimo emocional que no se extingue nunca. Ante aquellos murales con los rostros de los desaparecidos, sigo viendo el dolor y la desesperación, pero también un profundo amor que sigue estando dentro de las fotografías y se envuelve en el humo en la ventana.

*Escritor