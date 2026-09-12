Dos arrullos para tiempos de pérdida

«Al que le duele su dolor le dolerá sin descanso», dice Federico García Lorca en Poeta en Nueva York. Sé bien de lo que habla. Tengo toda una estantería de libros que emanan dolor en cada letra y este último año han llegado dos nuevas incorporaciones que especialmente me han hecho sentir acompañada, porque quien vive en el dolor no se siente golpeado por él (y sí muy solo), sino que lo escucha como un arrullo, algo que calma y devuelve a tierra.

Cuando era sólo un word pendiente de corrección llegó suertudamente a mis manos Gente sin carisma (Bunker Books, 2026) de Jente Posthuma, autora finalista del Booker Prize con su libro anterior, En lo que preferiría no pensar. No me pareció un libro triste hasta la última página, que apareció abruptamente y me dejó desolada. Hasta entonces tan sólo podía pensar qué bueno y brillante era en su sencillez: una chica que ha nacido bajo el ala de una madre actriz que le inculcó que debía destacar en el mundo, ser una «persona con presencia», cuando ella sólo quería desaparecer y escribir.

Y es que está infravalorado cuánto pueden pesar sobre nosotros las palabras que nuestros padres pronuncian desde que somos pequeños. Pueden llegar a importar tanto que sigan rigiendo nuestra vida (o escuchándose de fondo como un rugido) cuando ellos dejan de tenerla. Eso es lo que le ocurre a la protagonista de este libro, que explora el duelo de la madre con un humor muy inteligente y delicado y un estilo preciso, irónico y emocional. De hecho, me gustó tanto pasar tiempo con ella que me zambullí de nuevo en su historia unos meses después y siguió sacándome sonrisas y abrazándome.

El segundo ya me advirtió mi librera de confianza que dolía, pero es tan tierno y bello... Tan poético y delicado... que embauca. Los cauces (Espasa, 2026), de María Sotomayor, es el canto de una sirena herida con la piel al descubierto y con la sal y la palabra penetrando en las heridas a oleadas, de la antiheroína en la que nos hemos convertido todas, especialmente si ocurrió algo que bloqueó nuestro cauce natural y provocó un completo desastre en cadena.

El libro está repleto de horrores, incluido el duelo por la pérdida del padre, y perros que aman, flores que resplandecen, vino que se derrama por el mantel, uñas que se clavan donde duele, novios que nunca están... Todo un ir y venir de una de las voces líricas más destacadas de su generación. Podría ser esta una novela debut pero es más que eso: es un universo en expansión permanente que derrama dolor a sorbitos y, con ello, mece.

He leído muchos libros sobre la pérdida este año pero solo estos dos me han mostrado el verdadero horror y, con ello, me han hecho sentir menos sola.

*Escritora