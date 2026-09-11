Las elecciones primarias son -como el avispón oriental ese, los mejillones cebra o determinados cangrejos- una especie ajena al cuerpo político nacional. Los partidos que conocemos son oligárquicos, de ley de hierro manque pierda o lo que usted diga, sire. Y tienen el mismo interés en la democracia interna que en una financiación transparente o en una coherencia entre lo dicho y lo hecho. Aun así, tres criaturas del PSOE -Vicky Fernández, José Antonio Romero y Ángel Ortiz- han dicho aquí estoy yo, que me las den todas, para disputarle la cosa a Bellido (y a Vox) cuando llegue mayo.

Si ustedes me preguntan qué diferencia a los tres (pre)candidatos a primarias, uno no sabría lo que contestar aparte del origen ligeramente asiático de la Fernández. Acaso, las compañías. Victoria, que viene de Nueva Izquierda y todo eso, es sanchismo de primera hora y PSOE del Centro, ea. Es decir, vinos con retrogusto y funcionarios de nivel, Maribel. Romero procede de Valdeolleros city, donde aún gallea Isa Ambrosio, que aprieta pero rara vez ahoga. Y Ortiz es de ese partido dentro del PSOE que es la agrupación Sur de los Durán. Que son indelebles como algunos rotuladores.

Tendrán ustedes una cierta sensación de a mí qué me cuentan. Y es plenamente correcta. Las primarias socialistas son una cosa curiosísima que se convoca, pero en las que rara vez se vota por presiones de las mismas altas instancias que las tendrían que defender. Uno, que es un antiguo, considera aconsejable en este caso la cooptación, el dedazo, dejándose de medias verdades que son, en esencia, mentiras completas. Si alguna vez me sacan en un informe de Interior, solo espero que venga con el siguiente comentario: «Ligeramente prosoviético».

El PSOE, cree uno, tiene poquísimas oportunidades de rascar algo en las siguientes elecciones por la losa que tiene en Moncloa. Ya pueden traerse a una cabra, la más brillante de la población caprina, que 2027 pinta regulinchi. Lo que no quita que el debate sea de fondo. Y es el siguiente. Los socialistas están como pollos sin cabeza, pendientes de una generación que tendría que haber sido tarifada hace años y necesitan cambios radicales en caras, voces y mensajes. Que tienen, necesariamente, que afectar a sus principales portavoces electorales, pero que se extienden a una lánguida organización que no es ni un mero espejismo de lo que fue. En Madrid y aquí.

Y, para ello, sea quien sea la (asumamos el femenino inclusivo) que quede al final, será necesario mancharse las manos con un poco de sangre, tripas y tal. Porque el pulso está bajísimo, el nivel es claramente mejorable y la política de recursos humanos ha sido como cierto mercado de fichajes. ¿Un cabeza de lista para las municipales? No, hombre, no. Ese es el último de vuestros problemas.

*Periodista