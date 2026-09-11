PISA y la mediocridad

Comparecen los ministros con la publicación del informe PISA, los partidos se lanzan los datos a la cabeza, los sindicatos recuerdan que faltan profesores, los profesores recuerdan que sobran reformas, las familias descubren que sus hijos pasan demasiado tiempo con el móvil y algún tertuliano señala que los jóvenes no tienen cultura del esfuerzo. Después de unos días de indignación, el país vuelve a ocuparse de otras cosas hasta el siguiente. La verdad no es para frivolizar: el diagnóstico es severo. Tanto en ciencias, matemáticas como lectura, España se encuentra por debajo del promedio internacional en estas tres competencias que mide el informe. Y la OCDE advierte de que los resultados españoles están entre los más bajos registrados hasta ahora.

Nadie parece encontrar la causa real de este desatino, y lo peor es que tampoco la solución. Quizá porque el problema que describe PISA no es un simple bache coyuntural: España está acumulando años de retroceso en aprendizajes esenciales. El descenso se concentra en competencias que quizá más deberían preocuparnos en una sociedad inundada de información: comprender lo que se lee y saber interpretar matemáticamente la realidad. Es irónico porque nunca hemos tenido tantos dispositivos de información instantánea, y nunca ha sido tan importante saber leerla críticamente. Nunca hemos vivido rodeados de tantos números, porcentajes, gráficos y estadísticas, y nunca ha sido tan necesario saber qué significan. Sin embargo, justamente las capacidades que permiten navegar por ese océano informativo son las que presentan un deterioro más preocupante. Tenemos la biblioteca del mundo entero en el bolsillo y, aparentemente, cada vez nos cuesta más comprender lo que pone en ella. El asunto afecta a uno de cada tres alumnos.

La mala política crea un problema donde no lo había, como ocurre por ejemplo con la vivienda. Llevamos tiempo reformando la educación sin conseguir estabilizarla con los consensos políticos básicos. Cambiamos leyes, competencias, currículos, criterios de evaluación con una frecuencia que sería admirable si no afectara a millones de alumnos. Dejemos de hablar de PISA como si fuera una liga de fútbol. Además del puesto que podamos ocupar, importa cuántos jóvenes pueden enfrentarse a problemas que no han visto antes, cuántos pueden comprender un texto complejo sin que alguien se lo explique previamente, cuántos pueden interpretar un gráfico y detectar que la estadística está siendo utilizada para engañarlos. Importa cuántos pueden aprender algo nuevo sin necesitar que una autoridad les diga exactamente cómo hacerlo. La alfabetización del futuro no será únicamente digital. Será más profundamente intelectual. PISA debería provocar preocupación racional e incómoda como para obligarnos a actuar. La educación es la herramienta definitiva para romper el molde del conformismo y superar la mediocridad intelectual y moral, si es que queremos excelencia, líderes y ciudadanos libres, y no marionetas.

*Abogado y profesor de Ética