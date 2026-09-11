No siempre es gratis

Llevamos una semana impartiendo clases en el Instituto Español de Lisboa. Poco tiempo ha bastado para percibir una actitud diferente, con respecto a lo que hemos observado en Andalucía durante doce años, de los alumnos hacia los libros. Dicha actitud está relacionada con la ausencia de gratuidad de estos.

En efecto, los padres de los estudiantes del Instituto «Giner de los Ríos» -como sucede en todos los centros de titularidad del Estado español radicados en el exterior- compran los libros de texto. Así, los progenitores de los niños y adolescentes pagan cantidades nada desdeñables por el material escolar imprescindible, para que sus vástagos continúen subiendo peldaños en su formación académica. En los años ochenta y noventa, nuestra madre hacía números cual equilibrista y adquiría una pila de manuales que después forraba cuidadosamente. El forro era fundamental para que el libro pudiese ser heredado, en cursos posteriores, por el siguiente hermano, o por un primo o amigo que lo necesitase. En aquel contexto, por lo tanto, las cosas físicas tenían un valor real y metafórico.

Insistimos, en cinco días hemos comprobado que, a veces, es necesario abonar dinero por aquello que, pague quien pague, cuesta dinero. Es evidente que las becas son necesarias para quienes no pueden afrontar determinados gastos y demuestran que sí quieren estudiar. Ahora bien, es importante no olvidar que aquello que recibimos sin pagarlo directamente no deja de tener un coste. Por ello, nuestros actuales alumnos acuden a clase con sus libros, usados o no con anterioridad, forrados. Y los cuidan. Y esperamos que continúen haciéndolo hasta el final de curso. Así como vuelven las modas ochenteras en otros ámbitos, quizás habría que regresar al pasado en el sistema educativo.

*Lingüista