Vivimos momentos a nivel nacional y social de una crispación que no se recuerda, salvo en el salvaje asesinato de Miguel Ángel Blanco, por parte de aquellos del mismo partido político que hoy se sientan soberbios en las bancadas del Congreso, el órgano legislador de la Nación Española, asentada en una Monarquía Parlamentaria, que en su día fue el espejo o el faro iluminador de otros regímenes políticos, que les sirvió y les sigue sirviendo como referencia en su convivencia social. En la actualidad es un esperpento de ese mayoritario proyecto que gozó de la aquiescencia formal y material de los españoles en 1978, y que ha servido y sigue sirviendo, aun con sus errores, de un desarrollo económico, social y cultural difícil de superar en tampoco tiempo. Donde la figura del Rey, y en especial la de Felipe VI, que satisface no sólo a los monárquicos, sino también a muchos republicanos de buena fe.

La crispación y confrontación que fue, según mi opinión, el germen de la Guerra Incivil de una barbarie y una crueldad vergonzante, y una larga posguerra aterradora, se intenta ahora por parte de desalmados resucitar aquellos atávicos odios, y que los reproches, las injurias, las vejaciones, dentro y fuera de la Cámara, arropados por una camada de «aplaudiores», consigan fracturar la convivencia pacífica, después de tantos años y esfuerzo de aquellos políticos generosos y sensatos que nos precedieron y que por desgracia la mayoría ya no están. Y en esas estamos por desgracia, porque a río revuelto ganancia de pescadores.

Y para colmo la agresión territorial de nuestra Ceuta, por parte de otro Estado con el proyecto de su anexión. Para insultar nuestra inteligencia colectiva de aquí no ha pasado nada, y solo es una cuestión administrativa, que se resolverá cuando las ranas críen pelo debajo del sobaco, y de que los ceutíes son unos exagerados y xenófobos como alguien con cargo y poder se despachó tan campante. Una «ola migratoria» y de 80.000 personas sobre una población de 83.000 nacionales, no es para tanto… ¡Joder! Más de un mes y lo que te rondaré morena.

Me viene a la memoria aquel álbum de nuestro adorado Astérix, donde en cada uno de ellos, subyacente trataba cuestiones humanas de comportamiento individual y social, que se llama La Cizaña y que voy a intentar sintetizar a continuación: Julio César, ante la imposibilidad de reducir a los invencibles galos con su poción mágica, contrató a un sujeto díscolo que tenía la odiosa virtud de sembrar el odio, la confrontación y lo peor de cada uno por donde iba, encomendándole que amistosamente se introdujera en la aldea con la falsa promesa de ayudarles, para crear la semilla de la discordia entre ellos, y así debilitarlos ante esa guerra interna de todos contra todos. Invadirlos, y casi lo consiguió. Pero Julio César no tuvo en cuenta que, junto con los galos, somos un pueblo de sangre caliente, y aunque generalmente nos llevamos entre nosotros bastante mal, y están ahí las páginas de nuestra Historia, nos hacemos una piña cuando recibimos una agresión del exterior, y ya las diferencias las aparcamos para otro momento. Eso ocurrió el 2 de mayo y meses posteriores de 1808, y hace unos días, concretamente en la manifestación sin siglas políticas, con una única bandera de España el pasado 2 de septiembre, faltaron los estómagos agradecidos. ¡Qué pena!

Hay personas, que he conocido, que lo pudren todo a su paso… Usan y tiran… Y a gentes que siempre han sido honestas logran corromperlas. Tenemos que huir de ellas, como gato escaldado.

*Abogado