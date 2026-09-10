Como docente, sería lógico comenzar esta primera columna de opinión tras el verano con el tremendo batacazo colectivo del informe PISA. Sin embargo, si soy sincera, no sabría ni por dónde empezar para desahogarme en este tema, y tampoco el bajón me deja abordarlo con calma.

Así que he decidido resumir mi verano en una imagen, la que -en realidad- me viene a la cabeza, que no es otra que la de un cuadro del siglo XVII: Las tres Gracias de Rubens. Las Gracias eran diosas menores que representaban para la mitología griega elementos como la belleza, la alegría y la festividad. Ahí están ellas desnudas, en plenitud, en círculo y abrazadas en un paisaje idílico.

Aunque, en realidad, mi cuadro veraniego de las tres Gracias estaría compuesto por otras tres figuras distintas (vestidas, eso sí) que serían Dolly Parton, Gloria Steinem y Margarita Robles. Las dos primeras fallecidas este verano, la última jugando a que la ‘fallezcan’ políticamente.

Quizás colocaría en el centro a la cantautora country Dolly Parton. Desde luego, no de espaldas como aparece la figura central en el cuadro de Rubens, sino que la mostraría frontalmente con todo su esplendor mítico y físico, ya que es la más apoteósica visualmente de las tres. Una figura que mantuvo a través de su fundación, creada en 1988, un apoyo económico a la lectura con el reparto de 300 millones de libros, a la investigación o la medicina subvencionando, incluso, la vacuna de Moderna para el coronavirus. Todo ello sin perder volumen en su magnífica melena.

A su izquierda colocaría a la periodista Gloria Steinem, una teórica y escritora estadounidense que ha sido una figura clave en los derechos de la mujer desde finales de los sesenta, en una época -aquella- en la que una mujer no podía tener ni cuenta bancaria sin el permiso de su marido. Una líder del movimiento feminista con la suficiente fuerza e independencia como para, incluso, molestar a distintos sectores del propio feminismo.

Para terminar, a la derecha de Parton, pondría a Margarita Robles quien -aunque no ha fallecido físicamente este verano- sí ha estado rozando el paso al ‘más allá’ político. A ella la pondría sentada, tal y como se quedó el otro día en el congreso cuando no aplaudió al presidente del gobierno. No estaría mal ver esta imagen más a menudo. Votamos a 350 diputados, no deberían votar en bloque ni ser amebas de sus propios partidos; así parecen ser gatitos de un bazar asiático con la mano en modo automático para votar… tragando todos sapos y culebras.

Así que, con estas tres Gracias ilustraría la realidad española actual que, sinceramente, para mí no tiene ninguna gracia.

*Artista y catedrática de universidad