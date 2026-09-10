Septiembre de infarto

Superado el bache del verano, que en Córdoba tras concluir el Festival de la Guitarra no daba más señales de vida cultural que los cines bajo las estrellas -y ahora ni eso con uno solo y entradas a medio gas-, se anticipa ya el otoño cuando todavía estamos asados de calor. Viene como suele, con una densísima oferta de actividades que convierten septiembre en un segundo mayo de flores agostadas. Tanto que alguna cabeza biempensante debería irse planteando hacer lo que se hizo con el mes de los patios y tantas otras cosas, o sea, buscar otros huecos en el calendario para descargar los días y las noches, en este caso los que median hasta bien avanzado octubre. Y es que si eres de esas personas empeñadas en no perderse nada de lo que se cuece en la agenda de cultura y ocio de la ciudad, lo tienes difícil. Ni saltando compulsivamente de un acto a otro como si te movieras por las casillas del parchís llegarías a todo. Y ese todo septembrino incluye desde citas de mucho tirón como la Velá de la Fuensanta y el Festival Internacional de Juegos, exitosamente concluidos, a propuestas para espíritus elevados que armonizan música, arquitectura efímera y poesía.

La lista de propuestas es infinita. Requiere hacer un cuadrante si no para abarcarlas por completo –sería necesaria una ubicuidad imposible- al menos para no perderse en la selección. Esta podría empezar hoy mismo en el C3A, que comienza su programa público en torno a la exposición Ciudad de quién, una interesante reflexión sobre Córdoba, su territorio y la relación de la ciudad con el museo, mientras este desarrolla con la Caja Negra otras iniciativas de danza contemporánea y «artes vivas». El C3A ha sido en agosto sede de los talleres previos a otro proyecto artístico en marcha, de hondo calado conceptual, Efímera Córdoba. Impulsado por la Fundación Artdecor y MUDD Architects, hará del caso histórico una magna muestra al aire libre bajo el lema «La ciudad como museo, el recorrido como experiencia», y con el cuidado ante el cambio climático como hilo conductor.

Mañana tendrá lugar, promovido por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, uno de los alicientes lúdico-culturales más esperados de septiembre, en esta novena edición alargado al sábado. Se trata de la Noche del Patrimonio, que incluye la apertura gratuita de una docena de espacios, entre ellos la Mezquita-Catedral y Medina Azahara, así como teatro y recreación histórica, y que arrancará con un concierto en memoria de Ramón Medina en la plaza de San Agustín. Pero hay música para todos los gustos, desde los más populares a los exquisitos, y a estos últimos va dirigido el I Festival Lírico de Córdoba, que presentará entre el 18 y el 26 cuatro espectáculos operísticos en el Teatro Góngora, el Palacio de Viana y el Gran Teatro. Su propósito, según el Ayuntamiento, es recuperar el espíritu de la desaparecida Semana Lírica –aunque entonces era más zarzuelero- y enriquecer la oferta musical de la capital, ya de por sí alta gracias al buen oficio de Juan Miguel Moreno Calderón, pianista y coordinador de Políticas Culturales en el ámbito municipal.

Hay muchas más direcciones hacia las que mirar en septiembre. Dos de ellas, emprendidas ambas en la festividad de la Fuensanta, son tan dispares como Cabalcor y las jornadas Córdoba en Púrpura. La Feria del Caballo de Córdoba transformará hasta mediados de octubre en gran escenario unas Caballerizas Reales de plena actualidad tras su cesión definitiva a Córdoba Ecuestre, mientras una veintena de actividades definirán hasta el domingo la huella de la cultura cristiana en la ciudad. La judía llegará poco después con el Otoño Sefardí y coincidirá en parte con otra cita de altura, Cosmopoética. A ver si para entonces el cuerpo nos aguanta.