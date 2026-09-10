Gritos y silencio

Me comentas tu esperanza en esa gran manifestación de España entera por salvar Ceuta. Yo siento estropearte la euforia que tanto te sostiene en estos tiempos aciagos. Son cosas de la edad, igual que lo tuyo son cosas de tu visión de la realidad a través de esa necia televisión a la que hemos llegado; quizás tú también llegues a eso o, incluso, tentado por el resabio del desencanto, desencantado, me rebases. Yo ya ni peino canas, porque se me cayeron todas y yo me caí de todos los guindos. Aunque no quisiera acabar como don Antonio el Machado, cuando escribe «esa segunda inocencia que da en no creer en nada». ¡Manifestaciones! ¡Gritar al silencio!

Te invito a que demos un paseo por ellas, desde más de cincuenta años para acá. Aquéllas en la plaza de Oriente, aquéllas cuando el golpe militar, aquéllas cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Y las de los atentados de Atocha, con aquella demencia de celebrar cuatro días después unas elecciones generales? Aquí somos muy dados a las manifestaciones que son sólo las alaracas para justificar nuestra ancestral hipocresía. Ya te he explicado más de una vez que para mí los españoles no estamos divididos en unos quijotes y otros sanchos, sino que cada uno llevamos a ambos en las tripas; es decir, hablamos, nos enardecemos como don Quijote, pero luego, actuamos como Sancho. Por eso llevamos más de dos siglos sin arreglar nada, y lo que nos queda, pues el horizonte sigue cada vez más cerrado. Un país de ríos, lagos y mares de lágrimas de cocodrilo, repleto de armarios rebosantes de chaquetas, bien dispuestas para cambiarse en cuanto cambia el ambiente. Un país que asfixia de tanta palabrería, que sólo es vacío dentro de más nada. Un país que soporta la mentira, que respira con ella, come con ella y edifica con ella, y permanece impertérrito, como si fuese la verdad más honrada. Un país basado en el egoísmo del sol que más calienta, con una memoria de gusano, que nunca se reconoce en nada de lo que discurseó. Un país a base de serpientes que mudan de camisa en cada primavera. Un país de camaleones que se mimetizan en lo que sea con tal de sacar la lengua cada vez más larga, pegajosa, rijosa, y, ¡chups!, atrapar la mosca cada vez más gorda. ¡Armamos tanto ruido hueco de tanto tambor, tanto platillo, tanta traca!

Aquí vivimos del cuento de a gritar y a otra cosa. Y, al final de cada grito, el silencio: las víctimas a solas consigo mismas, abandonadas, olvidadas. ¿Qué nuevo grito surgirá y se disipará cuando pase la tragedia de Ceuta, lo mismo que pasó la de cada víctima del terrorismo, cada incendio, cada riada; la de todas las mujeres maltratadas y la de cada mujer asesinada?

*Escritor