¿De qué familias me habla?

Últimamente, algunas personas han declarado, en referencia a Ceuta, que hay que devolver a los menores que están solos a sus familias. También critican que se separe a las niñas.

Tengo la sensación de que hay quien ve demasiados anuncios y se cree que una familia es lo que ahí aparece. Esos desayunos, en una gran cocina con vistas al jardín. Esos padres y madres de aspecto inmejorable, con predominio de pieles muy blancas o morenas de playa. Últimamente aparecen algunos otros perfiles, por cuota, como en las series. También madres y padres solos, para mostrar un signo de modernidad.

Ana Bernal-Triviño lo explica muy bien: Frente al «que vuelvan con sus padres», se explicaría (en las tertulias) que algunas no quieren porque allí abusan de ellas, o están embarazadas, o viven en orfanatos o los padres no quieren que regresen. Denunciarían el riesgo de acabar en el tráfico sexual y la trata, de los centros de menores, de la captación, de la explotación, del trauma y de los agresores (Diario Córdoba, 25/06/26).

En un comunicado de agosto, la Asociación de Mujeres Juezas, acompañada de más organizaciones, publicó Ser Niña en la Frontera Sur: «Ningún listado separa a las niñas de los niños (...); el artículo 11 del Convenio de Estambul obliga a los Estados a reunir información desagregada sobre toda forma de violencia contra las mujeres, y la Recomendación General número 33 del Comité CEDAW liga esa tarea a la posibilidad efectiva de llegar a los tribunales. Sin desglose no hay diagnóstico, sin diagnóstico ningún recurso se dimensiona bien.»

Parece que se han solucionado algunos de estos problemas. Pero hay quien sigue sin reconocer el error y repite las frases manidas.

Yo fui docente muchos años. Cuando oía, a una autoridad, a un tertuliano, «hay que contar con la familia», me tomaba un tranquimazin.

No, evidentemente, porque la frase me pareciera mal, sobre todo teniendo en cuenta que tengo un concepto amplio de familia, sino porque detectaba el desconocimiento absoluto, de quien hablaba, de la realidad de muchos menores y las personas a su cargo.