Opinar en tiempos crispados

Con el tiempo y la práctica profesional comprendí completamente lo que me dijeron en la facultad en la asignatura de Redacción Periodística sobre lo que debe ser un artículo de opinión, un género periodístico imprescindible para entender la actualidad. Tanto o quizá más que la información de alcance, el reportaje o la crónica en todas sus modalidades y hasta el editorial. «Una columna solo sirve si ayuda a generar opinión», nos decían en clase. Pero cuidado, que aquí es fácil confundirse, advertía el profesor: «Generar opinión» no es pontificar, no es dictar sentencia, no es suplantar la capacidad de pensar del lector ni cerrar caminos. No es poner barreras, y ni mucho menos apelar a los sentimientos en lugar de a la razón para dejar claro que los que no están conmigo... están contra mí.

Un artículo de opinión, si está bien hecho, debe buscar (al menos debe intentar) aportar algo a la sociedad, como hace el resto del trabajo del periodista. Dar un enfoque nuevo con el que interpretar las noticias, encontrar elementos para el debate que hayan pasado desapercibidos... En resumen, animar al lector a que genere sus propios criterios, enriqueciendo los puntos de vista de la audiencia y sin recortar las alas del pensamiento del individuo y la colectividad, sino todo lo contrario.

Sin embargo, me gustaría echar el tiempo atrás para preguntar en aquella clase de la facultad de hace cuatro décadas qué hacer para «generar opinión» cuando la opinión ya está más que generada. Lo explico con ejemplos: la respuesta de EEUU tras el 11S y la guerra de Irak, la gestión del Gobierno de la pandemia, el intento de secesión de Cataluña, las consecuencias políticas del 11M u otros momentos álgidos recientes de la política nacional... Y lo ocurrido en Ceuta. Son casos en donde los criterios personales están tan claros, para todos y cada uno, que cualquier artículo de opinión más que contribuir a un debate social sano parece sumarse y diluirse en el ruido de las redes sociales que impiden toda reflexión.

En esto estaba hasta que me he ido topando con algunos artículos que demuestran que estaba totalmente equivocado. En los momentos de crispación y de insultos desde las barricadas, en donde ya todo está juzgado por todos, es cuando más necesarios son los buenos artículos de opinión. Entre ellos, fue impagable la reflexión que leí del profesor Manuel Torres en la edición del pasado domingo de este Diario CÓRDOBA.

Es momento de, aunque sea como una voz que clama en el desierto, llamar a la duda en nuestros criterios. Ahora son más precisos que nunca los artículos de reflexión, la información profesional y los periodistas, que justamente hoy se manifiestan en seis de las ocho capitales andaluzas, además de Ceuta y Melilla, contra las agresiones e intimidaciones que están sufriendo por parte de gente que no quieren que haya más noticia ni opinión que la suya propia. ¿Les suena?

No lo digo por corporativismo y, por supuesto, no se trata de lo más grave del conflicto en Ceuta. Pero todo el mundo sabe que la primera víctima de cualquier conflicto es la verdad. Y la segunda, el periodista que la cuenta. Y después de eso la democracia va jodida... Que es justo lo que quieren los enemigos de este país.