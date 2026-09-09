Muertos vivos

Jacqueline Harpman murió en Bruselas en 2012 y, como les sucede a casi todos los muertos, comenzó entonces esa segunda muerte más lenta que consiste en desaparecer de las conversaciones. Había escrito novelas, ganado premios y dejado preguntas incómodas sobre quiénes somos y qué queda de nosotros cuando ya no estamos. Parecía destinada a esa penumbra de las bibliotecas donde descansan tantos escritores que un día fueron importantes. Pero ocurrió algo que ella difícilmente habría podido imaginar: catorce años después de su muerte, unas muchachas empezaron a recomendar uno de sus libros en TikTok y la difunta volvió a vender centenares de miles de ejemplares. La posteridad, que antes administraban los críticos, los profesores y el polvo, tiene ahora algoritmo.

La historia me parece maravillosa porque contiene una pequeña venganza contra nuestra soberbia. Vivimos convencidos de que lo importante es estar presente, ser visto, ocupar la pantalla, recordarle al mundo que seguimos aquí. Y resulta que una mujer lleva catorce años bajo tierra mientras miles de jóvenes hablan de ella. Quizá nunca hubo una prueba más hermosa de que la visibilidad y la existencia son cosas distintas. Hay vivos que llevan años desaparecidos y muertos que todavía tienen mucho que decirnos.

Los escritores siempre han mantenido una extraña relación con la posteridad. Escribimos -aunque nos dé pudor reconocerlo- con una mínima esperanza de supervivencia, como quien introduce un mensaje en una botella antes de que el barco se hunda. Cervantes no podía saber qué muchacho abriría ‘El Quijote’ cuatro siglos después; tampoco Kafka, que pidió quemar sus manuscritos, sospechó que acabaríamos utilizando su apellido para explicar el mundo. Los libros poseen esa insolencia: desconocen el calendario de sus autores. Pueden dormir cincuenta años y despertarse una mañana con una salud envidiable.

Lo nuevo es que ahora el sepulturero y el resucitador pueden ser la misma máquina. El algoritmo que condena ayer una cosa al olvido puede descubrir mañana otra y devolverla a la superficie. Hay algo inquietante en semejante poder, pero también una ironía deliciosa: TikTok, esa criatura a la que culpamos de haber reducido nuestra atención a unos segundos, consigue que muchachos de veinte años lean novelas escritas antes de que ellos nacieran. A veces la modernidad tiene estas bromas.

Tal vez por eso convenga desconfiar de los entierros literarios. Ningún escritor sabe quién lo está esperando todavía en el futuro. Un libro puede fracasar hoy y encontrar dentro de treinta años al lector para quien parecía haber sido escrito. Harpman murió en 2012. Eso dicen las biografías. Pero ahora una muchacha abre su novela por primera vez, lee la primera página y continúa. Y mientras alguien continúa leyendo a un muerto, conviene no dar por terminado del todo el funeral.

*Mediador y escritor