Ceuta: ¿hay algo más?

Pasó más de un mes. Repaso de dudas e incertidumbres sobre Ceuta. ¿Quién lo organizó? No existe prueba directa contra Marruecos. Sí un informe de imágenes que apunta al país, al menos, por omisión. Pero Marruecos puede ser monarquía, Gobierno o militares. Y no es igual organizar que permitir.

¿Hubo injerencia de terceros estados? Entre los amigos de Marruecos, tras los acuerdos de Abraham, están EEUU e Israel: inversiones y geopolítica pura. ¿A quién beneficia esta fractura? Para propaganda y relato, interesa a todos.

¿Hay una guerra híbrida? El 4 de agosto apareció un dron cargado con explosivos en un aeropuerto de Alemania, que señala a Rusia. Días antes, la entrada de Ceuta. Todo apunta a que las democracias europeas son un objetivo.

¿Qué se quería conseguir? Han generado miedo, polarización, desinformación, el mensaje de que las instituciones no sirven y desestabilizar a un gobierno. Ahí ya han ganado. Y ojo si todo esto no acaba con Sánchez sentado en la sala segunda del Supremo. Su fin.

¿Qué no ha funcionado? La externalización de la política migratoria. La UE destina 500 millones de euros (2021-2027) a Marruecos para gestionar la frontera. Dejar ese control a un país que no es de la Unión hace que tenga poder para todo.

¿El Gobierno calla porque oculta algo? En 2021, los teléfonos de Sánchez y otros fueron infectados con un software espía, Pegasus. La inteligencia marroquí era sospechosa. Pero la investigación fue archivada por segunda vez en 2026 ante la falta de colaboración de Israel, vinculado con la empresa que desarrolló Pegasus. ¿Solo el pueblo salva al pueblo? Oenegés y población ceutí llevan semanas de ayuda a los inmigrantes, pero no llegan a todo. Militares, Guardia Civil, fondos, instalaciones, fiscalía o servicios sociales son recursos públicos. Eso es política.

¿Por qué las niñas vulnerables no son trasladadas a otras comunidades? Infancia propuso trasladar a la península a 500 niñas vulnerables, sugiriendo que Ceuta mantuviera su tutela para evitar vetos autonómicos. No hay traslado aún porque Ceuta no ha firmado.

¿Por qué necesitamos a Marruecos? Para cooperar en migración, seguridad, terrorismo o narcotráfico. Y también para las devoluciones de migrantes. Si escala la tensión, Marruecos podría echar el cierre. Ese riesgo condiciona a España.

¿Por qué no hay espacios de acogida? Llegó más gente que plazas. El Gobierno tardó en dimensionar la respuesta. Ceuta rechazó soluciones como polideportivos y los vecinos, otras ubicaciones. Hacer un espacio requiere definir titularidad, seguridad, habitabilidad, servicios, y personal.

¿Hay un nuevo fascismo? España en 2026 no es la de 1936, pero sí está lo previo: polarización, enemigos, deshumanización, violencia política y merma de confianza en las instituciones. Imágenes parecidas a las de Israel, impidiendo el paso a un camión de ayuda humanitaria, exigen una reflexión social de qué somos ahora.

*Profesora de la UOC y periodista.