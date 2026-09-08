No es que Ridley Scott milite en una liga anti jubilación, pero desde luego no cuenten con él para echarle migas de pan a las palomas. A sus 88 años va a comenzar otro ilusionante proyecto: una nueva versión de ‘La isla del tesoro’. Robert L. Stevenson creó a John Silver, uno de los villanos más empáticos de la historia de la literatura, amén de configurar en sus páginas la quintaesencia de la aventura. Pero el corazón de ese relato es un mapa; un mapa del tesoro que ha avivado la imaginación de millones de adolescentes. O incluso ha menguado durante su lectura el cinismo adulto, retornando a los resabiados lectores a la mocedad.

La cartografía siempre ha sido una dentellada al Finisterre, y la exploración una decantación de la bizarría frente a lo desconocido. Por mucho que se empeñe Trump en adulterarlos, los topónimos son hitos de este achicamiento de la ‘Terra Incognita’, algunos de ellos sorprendentes por su pervivencia. En unos lares tan ajenos a nuestro acervo histórico y cultural, se mantiene el estrecho de Torres, aquel que separa el norte de Australia del sur de Papúa Nueva Guinea; unas aguas reservadas para los expertos en navegación por sus bajíos y arrecifes. Y todo en memoria del marino español Juan Váez de Torres, el primer occidental que lo atravesó. Y el mar de Cortés sigue emparentándose con el Golfo de California, por mucha que sea la controversia que aún suscita el conquistador.

También sorprende que este mapamundi que se creía atado y bien atado sea objeto de controversia en las Naciones Unidas. En nombre del continente africano, Togo ha abanderado una propuesta de sustituir la proyección de Mercator por la cosmografía de Equal Earth, otra alternativa en el difícil encaje de apaisar el globo terráqueo. Con Mercator ganan las cartas de navegación, mientras que con esta resolución de la ONU quiere hacerse justicia con la proporcionalidad. La justificación de la iniciativa africana se apoya en que, con el modelo tradicional, Groenlandia tiene una extensión similar a África, cuando su extensión es seis veces inferior. Obviamente, esta nueva proyección cartográfica no ha gustado al presidente de Estados Unidos, pues encoge las dimensiones de América como si hubiese pasado por un programa de agua caliente. No es extraño que un mandatario obsesionado en alterar los mapas como los encaprichamientos de la reina de corazones diese su voto en contra a esta resolución, frente a 164 votos positivos.

Curiosamente, entre las seis abstenciones registradas se encuentra la de Marruecos. Como todo depende del cristal donde se mira, esta nueva África es la expresión del imparable bombeo demográfico que está marcando el destino del mundo. Marruecos desdeña su africanidad porque prefiere ser el pez rémora de los estadounidenses, la adulación como vía geopolítica del engrandecimiento. El reino alauí como juez y parte de una migración irregular cuyas imágenes también habrán contribuido al triunfo de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt, otro de los efectos colaterales de la pésima gestión de la crisis de Ceuta.

Si nos sirve de consuelo, con Equal Earth España también sale más grande. Hasta podría sacar pecho en un continente europeo que también en los mapas se empequeñece. No sin razón, podría decirse que un mapa es un papel. Pero cuando venían mal dadas, los mapas se masticaban y se guardaban en la memoria, allí donde se alimenta la codicia y también se gesta la imaginación. En un mundo enmohecido de cinismo, necesitamos mapas para guiarnos en tanta desorientación.

*Licenciado en Derecho, graduado en Ciencias Ambientales y escritor