Manuel A. Martín Bueno. In memoriam

Son muchas las necrológicas que he escrito en las dos últimas décadas, lo que equivale a decir que en estos años se ha ido despoblando en buena medida el que fue mi paisaje humano; algo que resulta aún más doloroso conforme se pasa la vida y uno percibe que antes o después será su nombre el que encabece una de ellas. En todas he dejado una pequeña parte de mi alma, si bien resulta extremadamente difícil traducir en palabras lo que el corazón siente, dar forma a ese vacío de hielo y desgarro que, como un golpe inexorable de realidad, se nos instala en las entrañas; y aun así, merece la pena intentarlo. ‘Verba volant, scripta manent’, que decían los clásicos (quizás de ahí nuestra obsesión por los epitafios). Sirvan, pues, al menos como homenajes.

Cuando cursé la carrera, el título de Geografía e Historia estaba estructurado en 5 años, con un itinerario de especialización en los dos últimos que yo elegí centrado en la Historia Contemporánea, hasta que se cruzaron en mi camino M. D. Asquerino, tristemente desaparecida con sólo 66 años; M. Martín Bueno, luego catedrático de la Universidad de Zaragoza, y A. Mª Vicent, directora del Museo Arqueológico de Córdoba, que también nos dejó hace tiempo. Gracias a ellos descubrí que la arqueología abría ventanas directas al pasado, a través de las cuales podía no sólo recrear sus restos materiales, sino también atisbar en las almas de quienes un día los generaron, y esa constatación me hizo dar un viraje en mis estudios de 180º.

Con Martín Bueno y su equipo me inicié de facto en el mundo de la arqueología asistiendo a las excavaciones de Ategua, a pocos kilómetros de Córdoba. Allí conocí a otros investigadores jóvenes que tiempo más tarde alcanzarían puestos relevantes en la universidad española. Fue el caso, por ejemplo, de M. T. Amaré (+), M. Cisneros, C. Guiral, J. Liz (+) o J. L. Jiménez. Como es obvio, mi papel en las primeras campañas fue el de voraz aprendiz; todo un bautismo de fuego, suficiente no obstante para cerciorarme de cuánto me faltaba por aprender, de lo delicado que es el registro arqueológico si no se excava con el suficiente rigor, del privilegio que supone el contacto directo con los restos materiales de culturas pasadas, y de lo difícil que es este mundo desde el punto de vista de la gestión política y administrativa (incluso personal).

Con Manolo, como todos le llamábamos, aprendí no sólo arqueología. Él era hombre de mundo, socarrón, sarcástico, bromista y muy inteligente, que te obligaba a despabilar si no querías quedarte al margen. Tenía alma de maestro, y como tal será recordado. Volaría pronto a Zaragoza, donde centraría su carrera, pero dejó en Córdoba a dos de sus discípulos, que se convertirían para mí en el mejor vademécum posible -su mejor herencia- a la hora de recuperar el tiempo perdido y formarme en la disciplina.

El profesor Martín Bueno, que acumuló un currículum extraordinario de proyección internacional (excavó incluso en la ciudad de Jerash, en Jordania), muy ligado a la ciudad romana de Bilbilis en Calatayud y con una reconocida implicación en el mundo de la gestión patrimonial y de la arqueología subacuática, falleció el pasado 6 de agosto, llevándose con él una amistad de más de cuarenta años; pero deja atrás a su familia y a toda una legión de discípulos. En Córdoba fue uno de los pioneros, cuyo nombre permanecerá siempre ligado no sólo a la historia de su universidad, sino también a la ciudad de Ategua. Espero que no se le olvide nunca a esa parte de la profesión tan aficionada a las ‘damnationes memoriae’.

*Catedrático en Arqueología de la UCO