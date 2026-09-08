Caso Lindsay Clancy: nulidad de juicio, ¿y ahora qué?

Hace escasos días saltó a la prensa internacional el polémico caso de Lindsay Clancy, ocurrido en EEUU en el año 2023, y que, tras la celebración de juicio, ha sido declarado nulo al no haberse alcanzado un acuerdo unánime por los miembros del jurado.

Pero, ¿quién es Lindsay Clancy y por qué está en el foco mediático este suceso? Es una antigua enfermera que estranguló a sus tres hijos, de 8 meses, 3 y 5 años, en el sótano de la casa familiar en la ciudad de Massachussetts, en 2023, saltando posteriormente por la ventana y quedando finalmente parapléjica. El juicio contra ella arrancó el pasado mes de julio en el Tribunal Superior de Playmouth tras varios aplazamientos y, tras catorce jornadas de testimonios, la fiscalía dio por cerrada su exposición a mediados del mes de agosto, comenzando la defensa a llamar a sus propios testigos, mostrándose durante las sesiones pruebas especialmente duras, como datos extraídos de su reloj inteligente y su teléfono móvil por un perito forense digital que mostraban su actividad física y búsquedas sobre medicación psiquiátrica y depresión durante las semanas previas a los hechos.

Legalmente, el debate no gira en torno a los hechos, los cuales no han sido negados por la acusada, sino en torno a su estado mental en el momento de su comisión. Mientras que la fiscalía sostiene que Clancy «actuó intencionalmente, racionalmente y con rapidez», cuando estranguló a sus tres hijos en la vivienda familiar en enero de 2023, su abogado argumenta que no es penalmente responsable porque ésta atravesaba un episodio psicótico derivado de una enfermedad mental posparto.

El jurado, formado por nueve mujeres y tres hombres, tras siete días de deliberación, no ha logrado alcanzar un acuerdo unánime, y actualmente, no existe veredicto sobre la culpabilidad de Clancy, ya que sólo uno de los miembros consideraba que era penalmente imputable. Ello ha llevado al juez Sullivan a declarar su nulidad y señalar nueva fecha para una repetición con un nuevo jurado el próximo 29 de septiembre. Toda la instrucción practicada será plenamente válida, repitiéndose únicamente el acto de juicio oral, con los alegatos de apertura, pruebas testificales y pruebas periciales, concluyendo con una nueva deliberación y votación sobre la imputabilidad de la acusada.

Paralelamente al proceso judicial, el caso ha generado un curioso fenómeno en redes sociales. Una corriente de usuarios ha cuestionado la versión oficial y apunta, sin pruebas presentadas en el juicio, a teorías y explicaciones alternativas sobre lo ocurrido. Es un patrón repetido en sucesos de estas características, como el de Karen Read, absuelta por la decisión del jurado de los cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de su novio, un agente de policía de Boston, tras alegar su defensa encubrimiento policial.

*Abogada