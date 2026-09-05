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Opinión | AL PASO

Marcos Santiago Cortés

Marcos Santiago Cortés

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La triste verdad de Ceuta

En Ceuta, una ciudad pequeña española, han entrado 60.000 personas africanas irregularmente o ilegalmente, es decir, por desesperación o por la cara. Lo digo porque unos querrían una vida mejor al tener Europa tan cerca y otros para vivir del cuento europeo; o también por orden del rey alauita que planificó todo esto para contentar a Trump y con eso hacer una nueva Marbella en Tánger (y de paso, joder a Pedro porque no dio más armas para la guerra de Ucrania).

Sea como sea, hay cosas claras: que ni los ceutís ni la ciudad pueden con semejante avalancha, que al ser avalancha de hambre o sueños necesitan recursos que no tienen los ceutís ni para ellos y que la cosa no es una invasión, porque si fuera invasión literalmente el problema sería arrasado por el ejército español actuando contra los migrantes y eso demuestra que no es una invasión. ¿De qué viene esto? De las nuevas técnicas para derrotar a Pedro Sánchez: el poder judicial impide la expulsión en caliente elaborando una sentencia que lo impide y por tanto creando un problemón jurídico a Pedro Sánchez; lo que es aprovechado por la oposición para levantar a los españoles de toda España en manifestaciones, dando la impresión de que hay una invasión y de que el gobierno no hace nada… Todo eso para conseguir una mayoría absoluta el año que viene.

*Abogado

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