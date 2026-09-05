Circuito cerrado

A veces creo que lo único que hago es dar vueltas en un circuito imaginario vacío (porque tampoco dejo que nadie se asome). Así que estoy yo, sola, en casa, durante días, con mi dolor... Y mientras el tiempo pasa yo hago como que no me importa. Pero cuenta, claro. Y pesa.

Una maratón de días a solas con una misma por el dolor puede desbordar a cualquiera, pero últimamente mi cuerpo es lo único que pide: no dejar que el mundo exterior penetre, más allá del aire que pueda colarse a última hora de la noche al abrir las ventanas. Estar en casa como si fuese un sinónimo de estar a salvo... ¿Pero si yo soy la peor parte de mí misma? Y aún trato de engañarme y decir que no, que estoy guardando mi dolor, algo que no está preparado el mundo exterior para cuidar pero... No sé. ¿Y los días que no estoy tan mal pero una fuerza indescriptible me absorbe desde el sofá y me impide moverme?

Puedo ponerme excusas pero al final es siempre lo mismo: la depresión. El dolor que se me acumula en el pecho y me impide respirar con normalidad muchas noches. Así resulta más fácil dormir o fingir que mi cuerpo necesita dormir y mientras van pasando horas y me voy quedando al margen de la vida de verdad, de lo que pasa ahí fuera, porque duermo una cantidad ingente de horas y siempre es lo mismo: estoy cansada. Mi cuerpo no quiere moverse. ¿Y yo? ¿Quiero moverte? ¿O prefiero encerrarme y esconderme de la vista de todos?

¿Por qué estoy tan cansada? ¿Es real? ¿Es el hipotiroidismo? ¿Es el después del ictus? Porque, tras él, nada ha vuelto a ser igual, tampoco yo. No, no sé quién soy, quién escribe estas líneas. ¿Se habrán dado cuenta los demás? ¿Qué pensarán mis amigas?

¿Y si el otro lado habitara en mi casa y fuese eso oscuro y retorcido que me retiene entre estas cuatro paredes, más allá del dolor? ¿Qué es esto tan horroroso de mí que no quiero que vean los demás? ¿Siento que no avanzo porque en realidad no me permito moverme a ninguna parte? No, tiene que ser el dolor, el miedo a un dolor mayor, a que explote y tan sólo sea eso: pedacitos de cuerpo con dolor, ya sea mi dolor físico o mi dolor interior.

He fracasado en avanzar. Sigo en el mismo lugar en el que aterricé el año pasado, llena de miedo y dudas. Ahora a la única a la que debo tenerle miedo es a la que se ha infiltrado en mi interior y no me deja avanzar, aunque no tenga destino y no llegue a vislumbrar el horizonte.

*Escritora